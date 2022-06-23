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Портал "Госуслуги" подвергся кибератакам, заявили в "Ростелекоме" - РИА Новости, 23.06.2022
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Портал "Госуслуги" подвергся кибератакам, заявили в "Ростелекоме"
Портал "Госуслуги" подвергся кибератакам, заявили в "Ростелекоме" - РИА Новости, 23.06.2022
Портал "Госуслуги" подвергся кибератакам, заявили в "Ростелекоме"
Портал "Госуслуги" с 9.30 утра подвергается кибератакам, заявил во время выступления на круглом столе "Информационная безопасность: глобальные вызовы" в Совфеде РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:24
2022-06-23T13:24
технологии
россия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Портал "Госуслуги" с 9.30 утра подвергается кибератакам, заявил во время выступления на круглом столе "Информационная безопасность: глобальные вызовы" в Совфеде РФ вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов."Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на "Госуслуги" федеральные, они находятся под нашей защитой, каких-то эффектов нет. И в том числе (атаки идут - ред.) - на региональные информационные ресурсы, которые от этой атаки страдаю", - сказал он."Конечно, сейчас против РФ развязана, не побоюсь этого слова, кибервойна", - добавил Ляпунов, уточнив, что это не просто увеличение количества атак или их мощности, а хорошо скоординированные кибервоздействия на информационную инфраструктуру с целью ее разрушения, воздействия на граждан, а также дестабилизации ситуации.
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технологии, россия
13:24 23.06.2022
 
Портал "Госуслуги" подвергся кибератакам, заявили в "Ростелекоме"

Вице-президент "Ростелекома": портал "Госуслуги" подвергся масштабным кибератакам

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Портал "Госуслуги" с 9.30 утра подвергается кибератакам, заявил во время выступления на круглом столе "Информационная безопасность: глобальные вызовы" в Совфеде РФ вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.
"Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на "Госуслуги" федеральные, они находятся под нашей защитой, каких-то эффектов нет. И в том числе (атаки идут - ред.) - на региональные информационные ресурсы, которые от этой атаки страдаю", - сказал он.
"Конечно, сейчас против РФ развязана, не побоюсь этого слова, кибервойна", - добавил Ляпунов, уточнив, что это не просто увеличение количества атак или их мощности, а хорошо скоординированные кибервоздействия на информационную инфраструктуру с целью ее разрушения, воздействия на граждан, а также дестабилизации ситуации.
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