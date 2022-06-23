https://ria.ru/20220623/kiberataka-1797553077.html

Портал "Госуслуги" подвергся кибератакам, заявили в "Ростелекоме"

Портал "Госуслуги" подвергся кибератакам, заявили в "Ростелекоме" - РИА Новости, 23.06.2022

Портал "Госуслуги" подвергся кибератакам, заявили в "Ростелекоме"

Портал "Госуслуги" с 9.30 утра подвергается кибератакам, заявил во время выступления на круглом столе "Информационная безопасность: глобальные вызовы" в Совфеде РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:24

2022-06-23T13:24

2022-06-23T13:24

технологии

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Портал "Госуслуги" с 9.30 утра подвергается кибератакам, заявил во время выступления на круглом столе "Информационная безопасность: глобальные вызовы" в Совфеде РФ вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов."Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на "Госуслуги" федеральные, они находятся под нашей защитой, каких-то эффектов нет. И в том числе (атаки идут - ред.) - на региональные информационные ресурсы, которые от этой атаки страдаю", - сказал он."Конечно, сейчас против РФ развязана, не побоюсь этого слова, кибервойна", - добавил Ляпунов, уточнив, что это не просто увеличение количества атак или их мощности, а хорошо скоординированные кибервоздействия на информационную инфраструктуру с целью ее разрушения, воздействия на граждан, а также дестабилизации ситуации.

https://ria.ru/20220614/kibervoyna-1795111556.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия