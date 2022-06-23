https://ria.ru/20220623/kholera-1797521995.html

В России не выявили случаев холеры в 2022 году

В России не выявили случаев холеры в 2022 году - РИА Новости, 23.06.2022

В России не выявили случаев холеры в 2022 году

Случаев заболевания людей холерой в этом году в России не зарегистрировано, возбудителей холеры в источниках водоснабжения не обнаружено, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:06

2022-06-23T12:06

2022-06-23T12:06

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

холера

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Случаев заболевания людей холерой в этом году в России не зарегистрировано, возбудителей холеры в источниках водоснабжения не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что власти испанского автономного сообщества Кастилия-ла-Манча опечатали одну из ферм в провинции Толедо после случая заражения холерой в результате употребления воды из-под крана."В 2022 году случаи обнаружения возбудителя холеры в источниках водоснабжения в России не зарегистрированы", - говорится в сообщении.Случаи заболевания людей холерой в России в этом году не зарегистрированы, уточнили в ведомстве.Для предупреждения заноса и распространения холеры на территории России проводится комплекс организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе проведение контроля в пунктах пропуска через границу на наличие симптомов инфекционных заболеваний, исследование проб воды на наличие холерных вибрионов из поверхностных водоемов, зон рекреации, канализационных и водопроводных сооружений, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220619/kholera-1796510827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), холера