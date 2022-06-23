https://ria.ru/20220623/kholera-1797521995.html
В России не выявили случаев холеры в 2022 году
В России не выявили случаев холеры в 2022 году - РИА Новости, 23.06.2022
В России не выявили случаев холеры в 2022 году
Случаев заболевания людей холерой в этом году в России не зарегистрировано, возбудителей холеры в источниках водоснабжения не обнаружено, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:06
2022-06-23T12:06
2022-06-23T12:06
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
холера
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Случаев заболевания людей холерой в этом году в России не зарегистрировано, возбудителей холеры в источниках водоснабжения не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что власти испанского автономного сообщества Кастилия-ла-Манча опечатали одну из ферм в провинции Толедо после случая заражения холерой в результате употребления воды из-под крана."В 2022 году случаи обнаружения возбудителя холеры в источниках водоснабжения в России не зарегистрированы", - говорится в сообщении.Случаи заболевания людей холерой в России в этом году не зарегистрированы, уточнили в ведомстве.Для предупреждения заноса и распространения холеры на территории России проводится комплекс организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе проведение контроля в пунктах пропуска через границу на наличие симптомов инфекционных заболеваний, исследование проб воды на наличие холерных вибрионов из поверхностных водоемов, зон рекреации, канализационных и водопроводных сооружений, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220619/kholera-1796510827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), холера
В России не выявили случаев холеры в 2022 году
В России не находили возбудителей холеры в источниках водоснабжения в 2022 году
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Случаев заболевания людей холерой в этом году в России не зарегистрировано, возбудителей холеры в источниках водоснабжения не обнаружено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее газета Pais со ссылкой на источники сообщила, что власти испанского автономного сообщества Кастилия-ла-Манча опечатали одну из ферм в провинции Толедо
после случая заражения холерой в результате употребления воды из-под крана.
"В 2022 году случаи обнаружения возбудителя холеры в источниках водоснабжения в России
не зарегистрированы", - говорится в сообщении.
Случаи заболевания людей холерой в России в этом году не зарегистрированы, уточнили в ведомстве.
Для предупреждения заноса и распространения холеры на территории России проводится комплекс организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе проведение контроля в пунктах пропуска через границу на наличие симптомов инфекционных заболеваний, исследование проб воды на наличие холерных вибрионов из поверхностных водоемов, зон рекреации, канализационных и водопроводных сооружений, пояснили в пресс-службе.