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В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/kherson-1797477314.html
В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора
В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора - РИА Новости, 23.06.2022
В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора
Три новых мобильных оператора заработали в Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:57
2022-06-23T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
олег крючков
херсонская область
украина
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Три новых мобильных оператора заработали в Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее Украина отключила мобильную связь в Херсонской и Запорожской области. При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что регионы перешли на российскую мобильную связь и интернет."В Херсонской области работает уже три мобильных оператора", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, в настоящее время большая часть из 470 вышек сотовой связи в области уже восстановлена."Работы по восстановлению связи и улучшения ее качества продолжаются", - подчеркнул замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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херсонская область
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в мире, технологии, олег крючков, херсонская область , украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
09:57 23.06.2022
 
В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора

Глава ВГА Стремоусов: в Херсонской области начали работу три новых мобильных оператора

© Фото : пресс-служба Сбербанка РоссииДевушка говорит по мобильному телефону
Девушка говорит по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : пресс-служба Сбербанка России
Девушка говорит по мобильному телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Три новых мобильных оператора заработали в Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее Украина отключила мобильную связь в Херсонской и Запорожской области. При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что регионы перешли на российскую мобильную связь и интернет.
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7 июня, 09:38Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области пройдет референдум о вхождении в состав России
Херсонской области работает уже три мобильных оператора", - сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, в настоящее время большая часть из 470 вышек сотовой связи в области уже восстановлена.
"Работы по восстановлению связи и улучшения ее качества продолжаются", - подчеркнул замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииОлег КрючковХерсонская областьУкраинаЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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