https://ria.ru/20220623/kherson-1797477314.html

В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора

В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора - РИА Новости, 23.06.2022

В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора

Три новых мобильных оператора заработали в Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:57

2022-06-23T09:57

2022-06-23T09:57

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

олег крючков

херсонская область

украина

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Три новых мобильных оператора заработали в Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее Украина отключила мобильную связь в Херсонской и Запорожской области. При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что регионы перешли на российскую мобильную связь и интернет."В Херсонской области работает уже три мобильных оператора", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, в настоящее время большая часть из 470 вышек сотовой связи в области уже восстановлена."Работы по восстановлению связи и улучшения ее качества продолжаются", - подчеркнул замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220607/referendum-1793651155.html

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херсонская область

украина

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