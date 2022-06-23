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В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора
В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора - РИА Новости, 23.06.2022
В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора
Три новых мобильных оператора заработали в Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:57
2022-06-23T09:57
2022-06-23T09:57
специальная военная операция на украине
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технологии
олег крючков
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запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Три новых мобильных оператора заработали в Херсонской области, сообщил РИА Новости заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее Украина отключила мобильную связь в Херсонской и Запорожской области. При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что регионы перешли на российскую мобильную связь и интернет."В Херсонской области работает уже три мобильных оператора", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, в настоящее время большая часть из 470 вышек сотовой связи в области уже восстановлена."Работы по восстановлению связи и улучшения ее качества продолжаются", - подчеркнул замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220607/referendum-1793651155.html
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в мире, технологии, олег крючков, херсонская область , украина, запорожская область, ситуация в днр и лнр
В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора
Глава ВГА Стремоусов: в Херсонской области начали работу три новых мобильных оператора