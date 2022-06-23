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Пять вузов войдут в ассоциацию университетов, работающих с казачеством
Пять вузов войдут в ассоциацию университетов, работающих с казачеством - РИА Новости, 23.06.2022
Пять вузов войдут в ассоциацию университетов, работающих с казачеством
Еще пять российских вузов войдут в ассоциацию образовательных учреждений, которые работают с молодыми казаками, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:59
2022-06-23T12:59
2022-06-23T13:00
российское казачество
николай долуда
российское казачество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еще пять российских вузов войдут в ассоциацию образовательных учреждений, которые работают с молодыми казаками, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества по итогам заседания ассоциации.Также во время заседания атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил проводить ежегодный конкурс на лучший вуз, который реализует казачий компонент.Идея о создании ассоциации университетов, реализующих казачий компонент, была принята еще в прошлом году на заседании постоянной комиссии по научно-исследовательской работе совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Сейчас в ассоциацию входят 18 вузов.
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николай долуда, российское казачество
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еще пять российских вузов войдут в ассоциацию образовательных учреждений, которые работают с молодыми казаками, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества по итогам заседания ассоциации.
"По итогам работы заседания принято решение проработать вопрос о вхождении в ассоциацию пяти вузов: Балтийского федерального университета имени И.Канта, Оренбургского государственного университета, Кубанского государственного технологического университета, Калмыцкого государственного университета им. Б.Б.Городовикова, Ишимского педагогического института им. П.П.Ершова (филиал),Тюменского государственного университета", - говорится в сообщении Всероссийского казачьего общества.
Также во время заседания атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил проводить ежегодный конкурс на лучший вуз, который реализует казачий компонент.
"В Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года руководством страны впервые обозначена задача подготовки кадрового резерва для казачьих обществ. Вузы завершают обучение специалистов, которое начинается в казачьих классах, казачьих школах, казачьих кадетских корпусах", – сказал Долуда.
Идея о создании ассоциации университетов, реализующих казачий компонент, была принята еще в прошлом году на заседании постоянной комиссии по научно-исследовательской работе совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Сейчас в ассоциацию входят 18 вузов.