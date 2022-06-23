https://ria.ru/20220623/kazachiykomponent-1797545263.html

Пять вузов войдут в ассоциацию университетов, работающих с казачеством

Пять вузов войдут в ассоциацию университетов, работающих с казачеством - РИА Новости, 23.06.2022

Пять вузов войдут в ассоциацию университетов, работающих с казачеством

Еще пять российских вузов войдут в ассоциацию образовательных учреждений, которые работают с молодыми казаками, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:59

2022-06-23T12:59

2022-06-23T13:00

российское казачество

николай долуда

российское казачество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797541286_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d3e2f4266f2731d274ddc750b40b98e1.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еще пять российских вузов войдут в ассоциацию образовательных учреждений, которые работают с молодыми казаками, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества по итогам заседания ассоциации.Также во время заседания атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил проводить ежегодный конкурс на лучший вуз, который реализует казачий компонент.Идея о создании ассоциации университетов, реализующих казачий компонент, была принята еще в прошлом году на заседании постоянной комиссии по научно-исследовательской работе совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Сейчас в ассоциацию входят 18 вузов.

https://ria.ru/20220527/kazachestvo-1791325482.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай долуда, российское казачество