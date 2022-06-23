Рейтинг@Mail.ru
Пять вузов войдут в ассоциацию университетов, работающих с казачеством - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава
Российское казачество
https://ria.ru/20220623/kazachiykomponent-1797545263.html
Пять вузов войдут в ассоциацию университетов, работающих с казачеством
Пять вузов войдут в ассоциацию университетов, работающих с казачеством - РИА Новости, 23.06.2022
Пять вузов войдут в ассоциацию университетов, работающих с казачеством
Еще пять российских вузов войдут в ассоциацию образовательных учреждений, которые работают с молодыми казаками, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:59
2022-06-23T13:00
российское казачество
николай долуда
российское казачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797541286_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d3e2f4266f2731d274ddc750b40b98e1.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еще пять российских вузов войдут в ассоциацию образовательных учреждений, которые работают с молодыми казаками, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества по итогам заседания ассоциации.Также во время заседания атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил проводить ежегодный конкурс на лучший вуз, который реализует казачий компонент.Идея о создании ассоциации университетов, реализующих казачий компонент, была принята еще в прошлом году на заседании постоянной комиссии по научно-исследовательской работе совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Сейчас в ассоциацию входят 18 вузов.
https://ria.ru/20220527/kazachestvo-1791325482.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797541286_120:0:1257:853_1920x0_80_0_0_a7363cb01ad975d7e96f9f354d379046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай долуда, российское казачество
12:59 23.06.2022 (обновлено: 13:00 23.06.2022)
 

Пять вузов войдут в ассоциацию университетов, работающих с казачеством

© Фото предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего обществаУчастники заседания Ассоциации образовательных организаций высшего образования, реализующих "казачий компонент"
Участники заседания Ассоциации образовательных организаций высшего образования, реализующих казачий компонент
© Фото предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего общества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Еще пять российских вузов войдут в ассоциацию образовательных учреждений, которые работают с молодыми казаками, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества по итогам заседания ассоциации.

"По итогам работы заседания принято решение проработать вопрос о вхождении в ассоциацию пяти вузов: Балтийского федерального университета имени И.Канта, Оренбургского государственного университета, Кубанского государственного технологического университета, Калмыцкого государственного университета им. Б.Б.Городовикова, Ишимского педагогического института им. П.П.Ершова (филиал),Тюменского государственного университета", - говорится в сообщении Всероссийского казачьего общества.

Также во время заседания атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда предложил проводить ежегодный конкурс на лучший вуз, который реализует казачий компонент.

"В Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года руководством страны впервые обозначена задача подготовки кадрового резерва для казачьих обществ. Вузы завершают обучение специалистов, которое начинается в казачьих классах, казачьих школах, казачьих кадетских корпусах", – сказал Долуда.

Идея о создании ассоциации университетов, реализующих казачий компонент, была принята еще в прошлом году на заседании постоянной комиссии по научно-исследовательской работе совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Сейчас в ассоциацию входят 18 вузов.
Кубанские казаки - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 21:04Российское казачество
Состоялось заседание президиума совета по делам казачества
 
Российское казачествоНиколай ДолудаРоссийское казачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала