https://ria.ru/20220623/kaliningrad-1797674770.html

Боррель объяснил прекращение транзита грузов между Россией и Калининградом

Боррель объяснил прекращение транзита грузов между Россией и Калининградом - РИА Новости, 23.06.2022

Боррель объяснил прекращение транзита грузов между Россией и Калининградом

Европейский союз не желает блокировать трафик между Россией и Калининградской областью, заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:58

2022-06-23T18:58

2022-06-23T22:33

в мире

россия

калининградская область

евросоюз

санкции в отношении россии

жозеп боррель

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Европейский союз не желает блокировать трафик между Россией и Калининградской областью, заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет издание Il fatto quitidiano. "Ситуация с Калининградом — это не блокада", — заявил дипломат. По его словам, прекратившая транзит грузов Литва следует руководству Комиссии по санкциям. "Но Европейская служба внешних действий пересмотрит директивы, чтобы уточнить, что мы не хотим блокировать движение между Калининградом и Россией, а только предотвращать обход санкций", — добавил Боррель.На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным и предупредил, что на это последует ответ.

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в мире, россия, калининградская область, евросоюз, санкции в отношении россии, жозеп боррель