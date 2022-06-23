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Все билеты на поезд Москва — Калининград на июль распроданы - РИА Новости, 23.06.2022
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Туризм
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Все билеты на поезд Москва — Калининград на июль распроданы
Все билеты на поезд Москва — Калининград на июль распроданы - РИА Новости, 23.06.2022
Все билеты на поезд Москва — Калининград на июль распроданы
Билеты на поезда Москва — Калининград и обратно на июль распроданы, можно приобрести проездные документы только на август, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:14
2022-06-23T17:14
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калининград
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КАЛИНИНГРАД, 23 июн — РИА Новости. Билеты на поезда Москва — Калининград и обратно на июль распроданы, можно приобрести проездные документы только на август, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской железной дороги (КЖД)."Билетов на июль по маршруту Москва - Калининград уже нет в продаже, все раскупили, есть на август. Поезд отправляется ежедневно, по расписанию", — сообщили в КЖД.Ранее калининградские власти заявили, что готовы к наплыву туристов и надеются повторить рекорд прошлого года, когда регион посетили почти два миллиона человек. Губернатор Антон Алиханов попросил приезжающих в Калининград не пугаться слова "блокада" и пригласил в гости путешественников.
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туризм, калининград, москва, новости - туризм, туристы, куда поехать
17:14 23.06.2022
 
Все билеты на поезд Москва — Калининград на июль распроданы

Путешественники раскупили все билеты на поезд Москва-Калининград-Москва на следующий месяц

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОтправление фирменного поезда "Янтарь" с Южного вокзала в Калининграде
Отправление фирменного поезда Янтарь с Южного вокзала в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 23 июн — РИА Новости. Билеты на поезда Москва — Калининград и обратно на июль распроданы, можно приобрести проездные документы только на август, сообщили РИА Новости в пресс-службе Калининградской железной дороги (КЖД).
"Билетов на июль по маршруту Москва - Калининград уже нет в продаже, все раскупили, есть на август. Поезд отправляется ежедневно, по расписанию", — сообщили в КЖД.
Ранее калининградские власти заявили, что готовы к наплыву туристов и надеются повторить рекорд прошлого года, когда регион посетили почти два миллиона человек. Губернатор Антон Алиханов попросил приезжающих в Калининград не пугаться слова "блокада" и пригласил в гости путешественников.
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