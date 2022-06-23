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Лавров назвал удар Израиля по аэропорту в Дамаске серьезным инцидентом - РИА Новости, 23.06.2022
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Лавров назвал удар Израиля по аэропорту в Дамаске серьезным инцидентом
Лавров назвал удар Израиля по аэропорту в Дамаске серьезным инцидентом - РИА Новости, 23.06.2022
Лавров назвал удар Израиля по аэропорту в Дамаске серьезным инцидентом
Удар Израиля по гражданскому аэропорту в Сирии - очень серьезный инцидент, который на некоторое время сделал невозможным доставку в Сирию гуманитарных грузов,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:55
2022-06-23T12:55
израиль
сирия
дамаск (город)
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Удар Израиля по гражданскому аэропорту в Сирии - очень серьезный инцидент, который на некоторое время сделал невозможным доставку в Сирию гуманитарных грузов, Москва потребовала от Израиля соблюдать резолюцию СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министерство транспорта Сирии на прошлой неделе заявило, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Дамаска и освещение были выведены из строя после атаки израильских ВВС, здание одного из терминалов повреждено."К огромному сожалению последний инцидент является очень и очень серьезным. Это был удар по гражданскому аэропорту, который, по сути дела, привел к остановке этого аэропорта на несколько недель, включая проблемы, которые возникли в связи с невозможностью доставлять гуманитарные грузы по воздуху", - сказал Лавров."Мы сделали соответствующее обращение к Израилю, поставили вопрос о необходимости соблюдения резолюции 2254 всеми странами в Совете Безопасности ООН и будем продолжать отстаивать эту позицию в контактах и с Израилем и другими странами, которые так или иначе вовлечены в сирийское урегулирование", - добавил он.
https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html
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израиль, сирия, дамаск (город), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, иран, мид ирана
12:55 23.06.2022
 
Лавров назвал удар Израиля по аэропорту в Дамаске серьезным инцидентом

Глава МИД Лавров назвал удар Израиля по аэропорту в Дамаске очень серьезным инцидентом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Удар Израиля по гражданскому аэропорту в Сирии - очень серьезный инцидент, который на некоторое время сделал невозможным доставку в Сирию гуманитарных грузов, Москва потребовала от Израиля соблюдать резолюцию СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министерство транспорта Сирии на прошлой неделе заявило, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Дамаска и освещение были выведены из строя после атаки израильских ВВС, здание одного из терминалов повреждено.
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"К огромному сожалению последний инцидент является очень и очень серьезным. Это был удар по гражданскому аэропорту, который, по сути дела, привел к остановке этого аэропорта на несколько недель, включая проблемы, которые возникли в связи с невозможностью доставлять гуманитарные грузы по воздуху", - сказал Лавров.
"Мы сделали соответствующее обращение к Израилю, поставили вопрос о необходимости соблюдения резолюции 2254 всеми странами в Совете Безопасности ООН и будем продолжать отстаивать эту позицию в контактах и с Израилем и другими странами, которые так или иначе вовлечены в сирийское урегулирование", - добавил он.
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