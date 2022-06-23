https://ria.ru/20220623/izrail-1797544126.html

Лавров назвал удар Израиля по аэропорту в Дамаске серьезным инцидентом

Лавров назвал удар Израиля по аэропорту в Дамаске серьезным инцидентом - РИА Новости, 23.06.2022

Лавров назвал удар Израиля по аэропорту в Дамаске серьезным инцидентом

Удар Израиля по гражданскому аэропорту в Сирии - очень серьезный инцидент, который на некоторое время сделал невозможным доставку в Сирию гуманитарных грузов,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:55

2022-06-23T12:55

2022-06-23T12:55

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сирия

дамаск (город)

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Удар Израиля по гражданскому аэропорту в Сирии - очень серьезный инцидент, который на некоторое время сделал невозможным доставку в Сирию гуманитарных грузов, Москва потребовала от Израиля соблюдать резолюцию СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министерство транспорта Сирии на прошлой неделе заявило, что взлетно-посадочная полоса аэропорта Дамаска и освещение были выведены из строя после атаки израильских ВВС, здание одного из терминалов повреждено."К огромному сожалению последний инцидент является очень и очень серьезным. Это был удар по гражданскому аэропорту, который, по сути дела, привел к остановке этого аэропорта на несколько недель, включая проблемы, которые возникли в связи с невозможностью доставлять гуманитарные грузы по воздуху", - сказал Лавров."Мы сделали соответствующее обращение к Израилю, поставили вопрос о необходимости соблюдения резолюции 2254 всеми странами в Совете Безопасности ООН и будем продолжать отстаивать эту позицию в контактах и с Израилем и другими странами, которые так или иначе вовлечены в сирийское урегулирование", - добавил он.

https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html

https://ria.ru/20220621/izrail-1797181894.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

израиль, сирия, дамаск (город), сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, иран, мид ирана