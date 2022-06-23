В США внесли законопроект об обучении летчиков ВСУ на F-16
В США внесли законопроект об обучении летчиков ВСУ пилотированию американских истребителей
Истребители F16. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от штата Иллинойс) заявил, что внес на рассмотрение законопроект об обучении украинских военных летчиков пилотированию американских истребителей.
"Это пилоты военно-воздушных сил Украины. Многие думали, что они выйдут из боя в первый же день... но они все еще сражаются. Я внес законопроект об обучении их управлению самолетами НАТО, чтобы они могли перейти на F-16 (американский многоцелевой истребитель - ред.)", - написал Кинзингер в соцсетях, опубликовав совместное фото с двумя молодыми людьми в медицинских масках.
Ранее украинское агентство "Укринформ" сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности, штурмовые самолеты и танки.
В мае Кинзингер также внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.
До сих пор администрация президента США Джо Байдена решительно отвергала возможность отправки на Украину американских военнослужащих, объясняя это тем, что подобный сценарий спровоцировал бы риск начала прямого военного столкновения России и НАТО.