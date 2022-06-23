21:10 23.06.2022 (обновлено: 21:11 23.06.2022)
Минюст Украины подал в ЕСПЧ иск против России
Министр юстиции Украины Малюська: Киев подал иск против России в ЕСПЧ из-за спецоперации
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека из-за специальной военной операции.
"Минюст подал новый иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Украина в иске обвиняет российские власти в нарушении Европейской конвенции о правах человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины", - публикует ведомство в соцсетях слова министра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.