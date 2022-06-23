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Минюст Украины подал в ЕСПЧ иск против России - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/isk-1797699456.html
Минюст Украины подал в ЕСПЧ иск против России
Минюст Украины подал в ЕСПЧ иск против России - РИА Новости, 23.06.2022
Минюст Украины подал в ЕСПЧ иск против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека из-за специальной военной операции. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T21:10
2022-06-23T21:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
европейский суд по правам человека (еспч)
министерство юстиции украины
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека из-за специальной военной операции."Минюст подал новый иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Украина в иске обвиняет российские власти в нарушении Европейской конвенции о правах человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины", - публикует ведомство в соцсетях слова министра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс, европейский суд по правам человека (еспч), министерство юстиции украины
21:10 23.06.2022 (обновлено: 21:11 23.06.2022)
 
Минюст Украины подал в ЕСПЧ иск против России

Министр юстиции Украины Малюська: Киев подал иск против России в ЕСПЧ из-за спецоперации

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека из-за специальной военной операции.
"Минюст подал новый иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Украина в иске обвиняет российские власти в нарушении Европейской конвенции о правах человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины", - публикует ведомство в соцсетях слова министра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 23:49
Гатилов указал на заговор молчания Запада об обстрелах Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Министерство юстиции Украины
 
 
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