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Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым соглашение о сотрудничестве

Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 23.06.2022

Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым соглашение о сотрудничестве

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым прошли хорошо, они обменялись взглядами по новому... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:21

2022-06-23T12:21

2022-06-23T12:21

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хосейн амир абдоллахиан

сергей лавров

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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым прошли хорошо, они обменялись взглядами по новому соглашению об отношениях Тегерана и Москвы."Мы провели очень хорошие переговоры с господином Лавровым, мы обсудили разные вопросы по двусторонней повестке дня, региональной повестке дня, также международной повестке", - сказал Абдоллахиан.Он добавил, что огромное значение в переговорах уделили вопросу соглашения о всеобъемлющем долгосрочном и стратегическом сотрудничестве."Мы получили соображения наших коллег из МИД РФ, а также из других ведомств РФ. Надеемся, что в скором времени нам удастся провести экспертное заседание для финализации содержания этого соглашения с дальнейшей ратификацией этого документа в парламентах", - добавил он.

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Дарья Буймова

в мире, россия, иран, хосейн амир абдоллахиан, сергей лавров