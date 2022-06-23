Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым соглашение о сотрудничестве
Глава МИД Ирана Абдоллахиан обсудил с Лавровым соглашение о сотрудничестве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Тегеране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Тегеране
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым прошли хорошо, они обменялись взглядами по новому соглашению об отношениях Тегерана и Москвы.
"Мы провели очень хорошие переговоры с господином Лавровым, мы обсудили разные вопросы по двусторонней повестке дня, региональной повестке дня, также международной повестке", - сказал Абдоллахиан.
Он добавил, что огромное значение в переговорах уделили вопросу соглашения о всеобъемлющем долгосрочном и стратегическом сотрудничестве.
"Мы получили соображения наших коллег из МИД РФ, а также из других ведомств РФ. Надеемся, что в скором времени нам удастся провести экспертное заседание для финализации содержания этого соглашения с дальнейшей ратификацией этого документа в парламентах", - добавил он.