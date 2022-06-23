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Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 23.06.2022
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Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым соглашение о сотрудничестве
Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 23.06.2022
Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым соглашение о сотрудничестве
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым прошли хорошо, они обменялись взглядами по новому... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:21
2022-06-23T12:21
в мире
россия
иран
хосейн амир абдоллахиан
сергей лавров
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым прошли хорошо, они обменялись взглядами по новому соглашению об отношениях Тегерана и Москвы."Мы провели очень хорошие переговоры с господином Лавровым, мы обсудили разные вопросы по двусторонней повестке дня, региональной повестке дня, также международной повестке", - сказал Абдоллахиан.Он добавил, что огромное значение в переговорах уделили вопросу соглашения о всеобъемлющем долгосрочном и стратегическом сотрудничестве."Мы получили соображения наших коллег из МИД РФ, а также из других ведомств РФ. Надеемся, что в скором времени нам удастся провести экспертное заседание для финализации содержания этого соглашения с дальнейшей ратификацией этого документа в парламентах", - добавил он.
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в мире, россия, иран, хосейн амир абдоллахиан, сергей лавров
12:21 23.06.2022
 
Глава МИД Ирана обсудил с Лавровым соглашение о сотрудничестве

Глава МИД Ирана Абдоллахиан обсудил с Лавровым соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Тегеране
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Тегеране
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым прошли хорошо, они обменялись взглядами по новому соглашению об отношениях Тегерана и Москвы.
"Мы провели очень хорошие переговоры с господином Лавровым, мы обсудили разные вопросы по двусторонней повестке дня, региональной повестке дня, также международной повестке", - сказал Абдоллахиан.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
12:00
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Он добавил, что огромное значение в переговорах уделили вопросу соглашения о всеобъемлющем долгосрочном и стратегическом сотрудничестве.
"Мы получили соображения наших коллег из МИД РФ, а также из других ведомств РФ. Надеемся, что в скором времени нам удастся провести экспертное заседание для финализации содержания этого соглашения с дальнейшей ратификацией этого документа в парламентах", - добавил он.
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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В миреРоссияИранХосейн Амир АбдоллахианСергей Лавров
 
 
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