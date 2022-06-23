https://ria.ru/20220623/ipoteka-1797583687.html

Ростовские студенты-отличники получат ипотеку под один процент годовых

Ростовские студенты-отличники получат ипотеку под один процент годовых - РИА Новости, 23.06.2022

Ростовские студенты-отличники получат ипотеку под один процент годовых

Выпускники-отличники вузов Ростовской области получат возможность воспользоваться льготной ипотекой под 1% годовых, сообщил журналистам председатель... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:42

2022-06-23T14:42

2022-06-23T14:44

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн – РИА Новости. Выпускники-отличники вузов Ростовской области получат возможность воспользоваться льготной ипотекой под 1% годовых, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.В четверг депутаты регионального парламента утвердили в окончательной редакции законопроект "О развитии агломераций в Ростовской области". В первом чтении он был принят в июле 2018 года, после этого документ был существенно доработан."Наиболее значимая поправка - возможность субсидирования процентной ставки по жилищным кредитам до уровня 1% годовых. Речь идет о специалистах, имеющих диплом о высшем образовании с отличием, которые принимают решение жить и работать в Ростовской области", - говорится в материалах регионального законодательного собрания.Оказание такой поддержки может стать для молодых ребят серьезным стимулом остаться после учебы в Ростовской области, а также привлечь специалистов из других регионов России, которые подыскивают себе привлекательные условия, считают парламентарии.Предполагается, что вначале программой смогут воспользоваться молодые специалисты, окончившие обучение с 2021 года. В дальнейшем эти льготные условия по ипотеке могут быть распространены и на выпускников предыдущих лет. Депутаты рассчитывают, что эта мера поддержки сможет существенно повлиять на социально-экономическое развитие Ростовской области, придать импульс для ускорения агломерационных процессов."Это стратегически важное решение, от которого не стоит ждать сиюминутных результатов, но это нормативное решение на десятилетия вперед определяет магистральные направления развития, транспортной инфраструктуры, вопросы территориального планирования", - заключил Ищенко.

https://ria.ru/20220623/zakonodatelstvo-1797500389.html

https://ria.ru/20220622/investportfel-1797273142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ростовская область, россия, экономика, общество, ипотека