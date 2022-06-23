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Косово обвинило Сербию в торможении интеграции Западных Балкан в ЕС - РИА Новости, 23.06.2022
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Косово обвинило Сербию в торможении интеграции Западных Балкан в ЕС
Косово обвинило Сербию в торможении интеграции Западных Балкан в ЕС - РИА Новости, 23.06.2022
Косово обвинило Сербию в торможении интеграции Западных Балкан в ЕС
Глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи обвинила официальный Белград, что он тормозит евроинтеграцию всего региона Западных Балкан, не... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:55
2022-06-23T10:55
в мире
косово
сербия
евросоюз
россия
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи обвинила официальный Белград, что он тормозит евроинтеграцию всего региона Западных Балкан, не поддерживая санкции ЕС против России.В Брюсселе в четверг проходит саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основные темы - прогресс интеграции в ЕС и вызовы из-за спецоперации России на Украине."Те, кто действительно посвящен европейскому пути, должны продвинуться вперед. Те, кто верит, что они могут идти по пути Москвы и (президента РФ Владимира – ред.) Путина и в то же время по европейскому пути, не заслуживают продвижения. Потому что вы не можете идти обоими путями одновременно", - заявила косовский "президент"."К сожалению, Сербия не показывает ни малейшего желания полностью согласоваться с ЕС по вопросу санкций против РФ. В этом вопросе, наряду с нанесением ущерба собственной европейской перспективе, они вредят остальному региону, потому что способствуют большему российскому влиянию во всем регионе, что, конечно, очень мешает нашему (европейскому - ред.) будущему, долгосрочным миру и стабильности", - утверждает Османи. Она призвала ЕС отменить обязательный визовый режим для косовских жителей.Президент Сербии Александр Вучич, премьер Албании Эди Рама и Северной Македонии Димитар Ковачевски только после консультаций с министрами и друг с другом в среду озвучили решение вместе поехать в Брюссель. Официальный Белград, Тирана и Скопье ожидают, что темы разговоров на саммите "не будут легкими". Особенно трудными, по мнению аналитиков, они могут стать для Вучича, так как власти Сербии до сих пор не поддержали санкции против России, сам он говорил, что не рассчитывает на открытие новых пунктов переговоров о вступлении в ЕС в июне. При этом официальный Белград проголосовал 2 марта за осуждающую спецоперацию РФ резолюцию ООН и постоянно подчеркивает, что поддерживает территориальную целостность Украины, так же как и собственную целостность в вопросе самопровозглашенного Косово.Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Самопровозглашенное Косово до сих пор не получило статус кандидата.
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в мире, косово, сербия, евросоюз, россия
10:55 23.06.2022
 
Косово обвинило Сербию в торможении интеграции Западных Балкан в ЕС

Косовский "президент" Османи обвинила Сербию в торможении интеграции Западных Балкан в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи обвинила официальный Белград, что он тормозит евроинтеграцию всего региона Западных Балкан, не поддерживая санкции ЕС против России.
В Брюсселе в четверг проходит саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основные темы - прогресс интеграции в ЕС и вызовы из-за спецоперации России на Украине.
"Те, кто действительно посвящен европейскому пути, должны продвинуться вперед. Те, кто верит, что они могут идти по пути Москвы и (президента РФ Владимира – ред.) Путина и в то же время по европейскому пути, не заслуживают продвижения. Потому что вы не можете идти обоими путями одновременно", - заявила косовский "президент".
"К сожалению, Сербия не показывает ни малейшего желания полностью согласоваться с ЕС по вопросу санкций против РФ. В этом вопросе, наряду с нанесением ущерба собственной европейской перспективе, они вредят остальному региону, потому что способствуют большему российскому влиянию во всем регионе, что, конечно, очень мешает нашему (европейскому - ред.) будущему, долгосрочным миру и стабильности", - утверждает Османи. Она призвала ЕС отменить обязательный визовый режим для косовских жителей.
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 18:22
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Президент Сербии Александр Вучич, премьер Албании Эди Рама и Северной Македонии Димитар Ковачевски только после консультаций с министрами и друг с другом в среду озвучили решение вместе поехать в Брюссель. Официальный Белград, Тирана и Скопье ожидают, что темы разговоров на саммите "не будут легкими". Особенно трудными, по мнению аналитиков, они могут стать для Вучича, так как власти Сербии до сих пор не поддержали санкции против России, сам он говорил, что не рассчитывает на открытие новых пунктов переговоров о вступлении в ЕС в июне. При этом официальный Белград проголосовал 2 марта за осуждающую спецоперацию РФ резолюцию ООН и постоянно подчеркивает, что поддерживает территориальную целостность Украины, так же как и собственную целостность в вопросе самопровозглашенного Косово.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Самопровозглашенное Косово до сих пор не получило статус кандидата.
 
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