https://ria.ru/20220623/inostrantsy-1797598388.html
МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России
МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России - РИА Новости, 23.06.2022
МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России
Министерство внутренних дел предложило несколько "принципиально новых подходов" к режимам пребывания иностранцев в России, инициатива оформлена в законопроект,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:28
2022-06-23T15:28
2022-06-23T16:21
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849291_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9b2354fd01edd0105f2c1c7c3c65359f.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел предложило несколько "принципиально новых подходов" к режимам пребывания иностранцев в России, инициатива оформлена в законопроект, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."МВД подготовило проект закона, он проходит согласование. Предполагается ряд принципиально новых подходов к режимам пребывания иностранных граждан в РФ", — сказал сенатор на заседании Совета по межнациональным отношениям.По его словам, предусмотрены также меры по "противодействию нелегальной миграции".Еще одна инициатива касается правового положения беженцев. Косачев заметил, что такие предложения важны в условиях притока в страну жителей Донбасса.
https://ria.ru/20220616/ogranicheniya-1795739948.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849291_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a4047961738a129556bbdfe89fcc6f0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
15:28 23.06.2022 (обновлено: 16:21 23.06.2022)
МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России
Сенатор Косачев: МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России