https://ria.ru/20220623/inostrantsy-1797598388.html

МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России

МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России - РИА Новости, 23.06.2022

МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России

Министерство внутренних дел предложило несколько "принципиально новых подходов" к режимам пребывания иностранцев в России, инициатива оформлена в законопроект,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:28

2022-06-23T15:28

2022-06-23T16:21

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел предложило несколько "принципиально новых подходов" к режимам пребывания иностранцев в России, инициатива оформлена в законопроект, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."МВД подготовило проект закона, он проходит согласование. Предполагается ряд принципиально новых подходов к режимам пребывания иностранных граждан в РФ", — сказал сенатор на заседании Совета по межнациональным отношениям.По его словам, предусмотрены также меры по "противодействию нелегальной миграции".Еще одна инициатива касается правового положения беженцев. Косачев заметил, что такие предложения важны в условиях притока в страну жителей Донбасса.

https://ria.ru/20220616/ogranicheniya-1795739948.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия