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МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России - РИА Новости, 23.06.2022
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МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России
МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России - РИА Новости, 23.06.2022
МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России
Министерство внутренних дел предложило несколько "принципиально новых подходов" к режимам пребывания иностранцев в России, инициатива оформлена в законопроект,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:28
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел предложило несколько "принципиально новых подходов" к режимам пребывания иностранцев в России, инициатива оформлена в законопроект, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."МВД подготовило проект закона, он проходит согласование. Предполагается ряд принципиально новых подходов к режимам пребывания иностранных граждан в РФ", — сказал сенатор на заседании Совета по межнациональным отношениям.По его словам, предусмотрены также меры по "противодействию нелегальной миграции".Еще одна инициатива касается правового положения беженцев. Косачев заметил, что такие предложения важны в условиях притока в страну жителей Донбасса.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
15:28 23.06.2022 (обновлено: 16:21 23.06.2022)
 
МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России

Сенатор Косачев: МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МВД России
Здание МВД России - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Министерство внутренних дел предложило несколько "принципиально новых подходов" к режимам пребывания иностранцев в России, инициатива оформлена в законопроект, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"МВД подготовило проект закона, он проходит согласование. Предполагается ряд принципиально новых подходов к режимам пребывания иностранных граждан в РФ", — сказал сенатор на заседании Совета по межнациональным отношениям.
По его словам, предусмотрены также меры по "противодействию нелегальной миграции".
Еще одна инициатива касается правового положения беженцев. Косачев заметил, что такие предложения важны в условиях притока в страну жителей Донбасса.
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