https://ria.ru/20220623/inflyatsiya-1797511119.html

Центробанк ждет возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году

Центробанк ждет возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году - РИА Новости, 23.06.2022

Центробанк ждет возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году

Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в годовом выражении в стране вернется к 4% в 2024 году, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:42

2022-06-23T11:42

2022-06-23T12:08

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

инфляция

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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн - РИА Новости. Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в годовом выражении в стране вернется к 4% в 2024 году, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин."Ни в коей степени мы не говорим, что к цели в 4% надо вернуться в этом году, даже в следующем году мы установили диапазон в 5-7%. Но планируем, что в 2024 году инфляция вернется к 4%", - сказал он, выступая на круглом столе думского комитета по финрынку, который проходит в рамках Чебоксарского экономического форума.Минэкономразвития в среду сообщило, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 17 июня до 16,42% с 16,69% неделей ранее. Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года составит 14-17%, в 2023 году - 5-7%, в 2024 году - 4%.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция