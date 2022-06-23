https://ria.ru/20220623/inflyatsiya-1797511119.html
Центробанк ждет возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году
Центробанк ждет возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году - РИА Новости, 23.06.2022
Центробанк ждет возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году
Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в годовом выражении в стране вернется к 4% в 2024 году, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:42
2022-06-23T11:42
2022-06-23T12:08
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн - РИА Новости. Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в годовом выражении в стране вернется к 4% в 2024 году, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин."Ни в коей степени мы не говорим, что к цели в 4% надо вернуться в этом году, даже в следующем году мы установили диапазон в 5-7%. Но планируем, что в 2024 году инфляция вернется к 4%", - сказал он, выступая на круглом столе думского комитета по финрынку, который проходит в рамках Чебоксарского экономического форума.Минэкономразвития в среду сообщило, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 17 июня до 16,42% с 16,69% неделей ранее. Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года составит 14-17%, в 2023 году - 5-7%, в 2024 году - 4%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция
11:42 23.06.2022 (обновлено: 12:08 23.06.2022)
Центробанк ждет возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году
Замглавы ЦБ Чистюхин рассчитывает на возвращение инфляции к четырем процентам в 2024 году