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Центробанк ждет возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году - РИА Новости, 23.06.2022
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Центробанк ждет возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году
Центробанк ждет возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году - РИА Новости, 23.06.2022
Центробанк ждет возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году
Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в годовом выражении в стране вернется к 4% в 2024 году, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:42
2022-06-23T12:08
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
инфляция
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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн - РИА Новости. Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в годовом выражении в стране вернется к 4% в 2024 году, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин."Ни в коей степени мы не говорим, что к цели в 4% надо вернуться в этом году, даже в следующем году мы установили диапазон в 5-7%. Но планируем, что в 2024 году инфляция вернется к 4%", - сказал он, выступая на круглом столе думского комитета по финрынку, который проходит в рамках Чебоксарского экономического форума.Минэкономразвития в среду сообщило, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 17 июня до 16,42% с 16,69% неделей ранее. Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года составит 14-17%, в 2023 году - 5-7%, в 2024 году - 4%.
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Кирилл Волков
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), инфляция
11:42 23.06.2022 (обновлено: 12:08 23.06.2022)
 
Центробанк ждет возвращения инфляции к четырем процентам в 2024 году

Замглавы ЦБ Чистюхин рассчитывает на возвращение инфляции к четырем процентам в 2024 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн - РИА Новости. Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в годовом выражении в стране вернется к 4% в 2024 году, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.
"Ни в коей степени мы не говорим, что к цели в 4% надо вернуться в этом году, даже в следующем году мы установили диапазон в 5-7%. Но планируем, что в 2024 году инфляция вернется к 4%", - сказал он, выступая на круглом столе думского комитета по финрынку, который проходит в рамках Чебоксарского экономического форума.
Минэкономразвития в среду сообщило, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 17 июня до 16,42% с 16,69% неделей ранее. Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года составит 14-17%, в 2023 году - 5-7%, в 2024 году - 4%.
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