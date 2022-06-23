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Кардиолог рассказал, какие симптомы указывают на инфаркт - РИА Новости, 23.06.2022
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Кардиолог рассказал, какие симптомы указывают на инфаркт
Кардиолог рассказал, какие симптомы указывают на инфаркт - РИА Новости, 23.06.2022
Кардиолог рассказал, какие симптомы указывают на инфаркт
Боль в области грудины, которая носит сжимающий, давящий или жгучий характер и сопровождается одышкой, нельзя игнорировать, она может быть симптомом инфаркта,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T19:37
2022-06-23T19:37
общество
россия
здоровье - общество
инфаркты
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
евгений шляхто
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Боль в области грудины, которая носит сжимающий, давящий или жгучий характер и сопровождается одышкой, нельзя игнорировать, она может быть симптомом инфаркта, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.Ранее сообщалось, что певец Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт."Самый важный симптом - это боль. Чаще всего она локализуется в области грудины и носит сжимающий, давящий или жгучий характер. Реже бывают варианты, когда боль иррадиирует в плечо, руку или область желудка, тогда пациент может думать, что она связана с позвоночником или желудком", - сказал Шляхто журналистам.Он отметил, что истинная боль при инфаркте миокарда может сопровождаться слабостью, одышкой или мокрым потом и даже иногда потерей сознания.По словам Шляхто, позднее обращение к врачу опасно осложнениями, включая летальный исход. Боль при инфаркте миокарда означает ишемию - нехватку кислорода для мышцы сердца вследствие закупорки коронарных артерий, уточнил врач."При своевременном поступлении в стационар проводится исследование артерий сердца (коронарография), чтобы узнать, какие из них и насколько закупорились, после чего выполняются вмешательства по восстановлению кровотока (ангиопластика, шунтирование). Если этого не сделать вовремя, мышца сердца в месте инфаркта миокарда умирает и перестает качать кровь, что ведет к развитию острой или хронической сердечной недостаточности или опасной для жизни аритмии",- пояснил Шляхто.
https://ria.ru/20220531/infarkt-1791902631.html
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общество, россия, здоровье - общество, инфаркты, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), евгений шляхто
19:37 23.06.2022
 
Кардиолог рассказал, какие симптомы указывают на инфаркт

Кардиолог Минздрава Шляхто: боль в области грудины с одышкой может быть симптомом инфаркта

© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Боль в области грудины, которая носит сжимающий, давящий или жгучий характер и сопровождается одышкой, нельзя игнорировать, она может быть симптомом инфаркта, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.
Ранее сообщалось, что певец Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
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"Самый важный симптом - это боль. Чаще всего она локализуется в области грудины и носит сжимающий, давящий или жгучий характер. Реже бывают варианты, когда боль иррадиирует в плечо, руку или область желудка, тогда пациент может думать, что она связана с позвоночником или желудком", - сказал Шляхто журналистам.
Он отметил, что истинная боль при инфаркте миокарда может сопровождаться слабостью, одышкой или мокрым потом и даже иногда потерей сознания.
По словам Шляхто, позднее обращение к врачу опасно осложнениями, включая летальный исход. Боль при инфаркте миокарда означает ишемию - нехватку кислорода для мышцы сердца вследствие закупорки коронарных артерий, уточнил врач.
"При своевременном поступлении в стационар проводится исследование артерий сердца (коронарография), чтобы узнать, какие из них и насколько закупорились, после чего выполняются вмешательства по восстановлению кровотока (ангиопластика, шунтирование). Если этого не сделать вовремя, мышца сердца в месте инфаркта миокарда умирает и перестает качать кровь, что ведет к развитию острой или хронической сердечной недостаточности или опасной для жизни аритмии",- пояснил Шляхто.
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