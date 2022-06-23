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"Ъ" сообщил о начале ввоза электроники в Россию через параллельный импорт

"Ъ" сообщил о начале ввоза электроники в Россию через параллельный импорт - РИА Новости, 23.06.2022

"Ъ" сообщил о начале ввоза электроники в Россию через параллельный импорт

Ретейлер "Связной" начал ввозить электронику в Россию через параллельный импорт, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T06:20

2022-06-23T06:20

2022-06-23T08:34

экономика

технологии

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

samsung group

nintendo

apple iphone

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Ретейлер "Связной" начал ввозить электронику в Россию через параллельный импорт, пишет "Коммерсант".Представитель компании рассказал газете о поставках часов и смартфонов Samsung, последней линейки iPhone, игровых консолей PlayStation, Xbox и Nintendo. Ожидается, что расценки на них вырастут на 10-20 процентов, при этом гаджеты будут продавать с официальной гарантией.Собеседник отметил, что гарантийное обслуживание будет выполнять сервисный центр, а затраты возьмет на себя дистрибьютор.В начале мая Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он включает более 50 категорий. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, список будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.В конце марта правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары будут включаться в список — прекращение поставок на российский рынок. В Минпромторге подчеркнули, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок.

https://ria.ru/20220621/import-1797010594.html

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экономика, технологии, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), samsung group, nintendo , apple iphone, связной