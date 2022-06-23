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Лавров: генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис - РИА Новости, 23.06.2022
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Лавров: генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис
Лавров: генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис - РИА Новости, 23.06.2022
Лавров: генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш хочет сначала договориться про вывоз украинского зерна, потом решать проблему с экспортом... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T22:46
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россия
оон
антониу гуттереш
сергей лавров
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш хочет сначала договориться про вывоз украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом Гутерреш своими действиями затягивает продовольственный кризис."Одновременно Гутерреш пытается решать вопросы вывоза зерна из украинских портов без учета ежедневно объявляемых нами коридоров",- заявил Лавров.По словам Лаврова, "эта ситуация создает проблемы для многих развивающихся стран"."Генеральный секретарь ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис, не дает возможности побыстрее направить туда зерно. Это прискорбно", - считает глава МИД РФ.
https://ria.ru/20220603/zerno-1792889165.html
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россия, оон, антониу гуттереш, сергей лавров, украина
22:46 23.06.2022 (обновлено: 22:50 23.06.2022)
 
Лавров: генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис

Лавров заявил, что Гутерреш своими действиями затягивает продовольственный кризис

© РИА Новости / Дмитрий Степанов / Перейти в фотобанкУборка зерна
Уборка зерна - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш хочет сначала договориться про вывоз украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом Гутерреш своими действиями затягивает продовольственный кризис.
"Он хочет сначала договориться про украинское зерно, потом про российское. Нас никто никуда не торопит", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.
"Одновременно Гутерреш пытается решать вопросы вывоза зерна из украинских портов без учета ежедневно объявляемых нами коридоров",- заявил Лавров.
По словам Лаврова, "эта ситуация создает проблемы для многих развивающихся стран".
"Генеральный секретарь ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис, не дает возможности побыстрее направить туда зерно. Это прискорбно", - считает глава МИД РФ.
Пшеница в Киевской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 13:55
Лукашенко и генсек ООН обсудили вывоз зерна с Украины
 
РоссияООНАнтониу ГуттерешСергей ЛавровУкраина
 
 
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