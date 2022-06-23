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Лавров: генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис

Лавров: генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис - РИА Новости, 23.06.2022

Лавров: генсек ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш хочет сначала договориться про вывоз украинского зерна, потом решать проблему с экспортом... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T22:46

2022-06-23T22:46

2022-06-23T22:50

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антониу гуттереш

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерреш хочет сначала договориться про вывоз украинского зерна, потом решать проблему с экспортом зерна из РФ, при этом Гутерреш своими действиями затягивает продовольственный кризис."Одновременно Гутерреш пытается решать вопросы вывоза зерна из украинских портов без учета ежедневно объявляемых нами коридоров",- заявил Лавров.По словам Лаврова, "эта ситуация создает проблемы для многих развивающихся стран"."Генеральный секретарь ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис, не дает возможности побыстрее направить туда зерно. Это прискорбно", - считает глава МИД РФ.

https://ria.ru/20220603/zerno-1792889165.html

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россия, оон, антониу гуттереш, сергей лавров, украина