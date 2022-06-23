Рейтинг@Mail.ru
Саммит ЕС готов дать Грузии статус кандидата, сообщил глава Евросовета - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/gruziya-1797703146.html
Саммит ЕС готов дать Грузии статус кандидата, сообщил глава Евросовета
Саммит ЕС готов дать Грузии статус кандидата, сообщил глава Евросовета - РИА Новости, 23.06.2022
Саммит ЕС готов дать Грузии статус кандидата, сообщил глава Евросовета
Саммит глав государств Евросоюза заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий, говорится в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T21:48
2022-06-23T21:48
грузия
еврокомиссия
молдавия
украина
шарль мишель
в мире
евросоюз
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/62/1509506208_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_291e63ff5636d7659626e3b5d7c3768b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Саммит глав государств Евросоюза заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий, говорится в Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля.Еврокомиссия в пятницу рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо предпринимать определенные шаги, реформы. Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии выполнить определенные условия.
https://ria.ru/20220622/garibashvili-1797360054.html
грузия
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/62/1509506208_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d8b436ba85558c8f7462f93d440fd964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, еврокомиссия, молдавия, украина, шарль мишель, в мире, евросоюз, евросовет
21:48 23.06.2022
 
Саммит ЕС готов дать Грузии статус кандидата, сообщил глава Евросовета

Мишель сообщил о готовности дать Грузии статус кандидата после выполнения ею ряда условий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Евросовета в Брюсселе
Здание Евросовета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание Евросовета в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Саммит глав государств Евросоюза заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий, говорится в Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля.
"Евросовет (саммит - ред.) решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены оставшиеся приоритеты", - написал он.
Еврокомиссия в пятницу рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо предпринимать определенные шаги, реформы. Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии выполнить определенные условия.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 16:39
Премьер Грузии рассказал, как Киев подставил Тбилиси
 
ГрузияЕврокомиссияМолдавияУкраинаШарль МишельВ миреЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала