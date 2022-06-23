https://ria.ru/20220623/gruziya-1797703146.html

Саммит ЕС готов дать Грузии статус кандидата, сообщил глава Евросовета

Саммит ЕС готов дать Грузии статус кандидата, сообщил глава Евросовета - РИА Новости, 23.06.2022

Саммит ЕС готов дать Грузии статус кандидата, сообщил глава Евросовета

Саммит глав государств Евросоюза заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий, говорится в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T21:48

2022-06-23T21:48

2022-06-23T21:48

грузия

еврокомиссия

молдавия

украина

шарль мишель

в мире

евросоюз

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Саммит глав государств Евросоюза заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий, говорится в Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля.Еврокомиссия в пятницу рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидатов на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо предпринимать определенные шаги, реформы. Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии выполнить определенные условия.

https://ria.ru/20220622/garibashvili-1797360054.html

грузия

молдавия

украина

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грузия, еврокомиссия, молдавия, украина, шарль мишель, в мире, евросоюз, евросовет