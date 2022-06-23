https://ria.ru/20220623/gretsiya-1797609669.html

Туропепатор рассказал, как относятся к россиянам в Греции

Туропепатор рассказал, как относятся к россиянам в Греции - РИА Новости, 23.06.2022

Туропепатор рассказал, как относятся к россиянам в Греции

Российские туристы не жалуются на русофобию в Греции, заявил РИА Новости управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:31

2022-06-23T16:31

2022-06-23T16:56

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские туристы не жалуются на русофобию в Греции, заявил РИА Новости управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.Ранее в четверг СМИ сообщали, что, по словам директора Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрия Пилипсона, Греция больше не является безопасным государством для отдыха россиян, так как в министерство поступают сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении граждан нашей страны."Несмотря на уведомление, выпущенное МИД РФ, о том, что Греция больше не является безопасной страной для отдыха граждан России, она продолжает принимать россиян. В компании не было зафиксировано ни одной жалобы от клиентов на почве русофобии. Греция была и остается одной из самых гостеприимных и дружелюбных стран в отношении как россиян, так и гостей любых других национальностей", — сказал Харитидис.По его словам, действия правительства, предпринимаемые по директивам ЕС и НАТО, членами которых является страна, не влияют на восприятие обстановки и модель поведения самого населения. По данным национальных и международных опросов, практически 70 процентов граждан Греции хорошо относится к России. "Кроме этого, греческое консульство остается одним из наиболее лояльных и продолжает выдавать визы. Отдых на курортах страны комфортный и безопасный", - продолжил он.Харитидис добавил, что на данный момент Греция является лидером среди европейских направлений по числу бронирований на летний сезон 2022 года в Tez Tour.

https://ria.ru/20220501/ogranicheniya-1786418232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, греция, россия, евросоюз, нато, tez tour, новости - туризм, туристы, отдых на море