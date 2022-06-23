https://ria.ru/20220623/gosduma-1797474147.html

В ЛДПР не поддержали идею "Коммунистов России" переименовать Госдуму

В ЛДПР не поддержали идею "Коммунистов России" переименовать Госдуму - РИА Новости, 23.06.2022

В ЛДПР не поддержали идею "Коммунистов России" переименовать Госдуму

В ЛДПР предложили вести учет номеров Дум с царской России, учитывая все созывы Верховного совета СССР, но выступили против ее переименования, как предложили... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:37

2022-06-23T09:37

2022-06-23T09:37

политика

россия

лдпр

коммунисты россии

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В ЛДПР предложили вести учет номеров Дум с царской России, учитывая все созывы Верховного совета СССР, но выступили против ее переименования, как предложили "Коммунисты России".Ранее "Коммунисты России" сообщили, что предложат властям переименовать Государственную Думу в Верховный совет депутатов трудящихся, а также воссоздать Чрезвычайную комиссию и пионерию на съезде партии 26 июня."Мы против того, чтобы как-то изменять название Госдумы. Это редкий пример действительно исторического наименования органа власти в России, и оно всех устраивает. Но ради преемственности, как ЛДПР уже предлагала ранее, стоило бы начать очередность созывов со времён дореволюционной Думы и включить в список также все созывы Верховного Совета СССР. Итого: четыре созыва старой Госдумы, плюс 12 созывов Верховного совета СССР и восемь созывов современной Госдумы. Нынешний состав нижней палаты парламента мог бы считаться 24-м", - сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР РИА Новости.По мнению либерал-демократов, это в большей степени отражало бы историю парламентаризма в России, выглядело бы более солидно и продемонстрировало бы связь времен.

https://ria.ru/20220606/ldpr-1793389586.html

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политика, россия, лдпр, коммунисты россии