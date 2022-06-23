https://ria.ru/20220623/gosduma-1797474147.html
В ЛДПР не поддержали идею "Коммунистов России" переименовать Госдуму
В ЛДПР не поддержали идею "Коммунистов России" переименовать Госдуму - РИА Новости, 23.06.2022
В ЛДПР не поддержали идею "Коммунистов России" переименовать Госдуму
В ЛДПР предложили вести учет номеров Дум с царской России, учитывая все созывы Верховного совета СССР, но выступили против ее переименования, как предложили... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:37
2022-06-23T09:37
2022-06-23T09:37
политика
россия
лдпр
коммунисты россии
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В ЛДПР предложили вести учет номеров Дум с царской России, учитывая все созывы Верховного совета СССР, но выступили против ее переименования, как предложили "Коммунисты России".Ранее "Коммунисты России" сообщили, что предложат властям переименовать Государственную Думу в Верховный совет депутатов трудящихся, а также воссоздать Чрезвычайную комиссию и пионерию на съезде партии 26 июня."Мы против того, чтобы как-то изменять название Госдумы. Это редкий пример действительно исторического наименования органа власти в России, и оно всех устраивает. Но ради преемственности, как ЛДПР уже предлагала ранее, стоило бы начать очередность созывов со времён дореволюционной Думы и включить в список также все созывы Верховного Совета СССР. Итого: четыре созыва старой Госдумы, плюс 12 созывов Верховного совета СССР и восемь созывов современной Госдумы. Нынешний состав нижней палаты парламента мог бы считаться 24-м", - сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР РИА Новости.По мнению либерал-демократов, это в большей степени отражало бы историю парламентаризма в России, выглядело бы более солидно и продемонстрировало бы связь времен.
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политика, россия, лдпр, коммунисты россии
В ЛДПР не поддержали идею "Коммунистов России" переименовать Госдуму
В ЛДПР предложили считать номера Дум с царской России, но выступили против переименования
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В ЛДПР предложили вести учет номеров Дум с царской России, учитывая все созывы Верховного совета СССР, но выступили против ее переименования, как предложили "Коммунисты России".
Ранее "Коммунисты России" сообщили, что предложат властям переименовать Государственную Думу в Верховный совет депутатов трудящихся, а также воссоздать Чрезвычайную комиссию и пионерию на съезде партии 26 июня.
"Мы против того, чтобы как-то изменять название Госдумы. Это редкий пример действительно исторического наименования органа власти в России, и оно всех устраивает. Но ради преемственности, как ЛДПР уже предлагала ранее, стоило бы начать очередность созывов со времён дореволюционной Думы и включить в список также все созывы Верховного Совета СССР. Итого: четыре созыва старой Госдумы, плюс 12 созывов Верховного совета СССР и восемь созывов современной Госдумы. Нынешний состав нижней палаты парламента мог бы считаться 24-м", - сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР РИА Новости.
По мнению либерал-демократов, это в большей степени отражало бы историю парламентаризма в России
, выглядело бы более солидно и продемонстрировало бы связь времен.