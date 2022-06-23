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Силы ЛНР начали зачистку от украинских войск в селе Горское - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/gorskoe-1797614423.html
Силы ЛНР начали зачистку от украинских войск в селе Горское
Силы ЛНР начали зачистку от украинских войск в селе Горское - РИА Новости, 23.06.2022
Силы ЛНР начали зачистку от украинских войск в селе Горское
Бойцы Народной милиции Луганской Народной республики проводят в четверг зачистку в селе Горское, откуда украинские войска несколько лет обстреливали ЛНР,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:20
2022-06-23T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ГОРСКОЕ (ЛНР), 23 июн - РИА Новости. Бойцы Народной милиции Луганской Народной республики проводят в четверг зачистку в селе Горское, откуда украинские войска несколько лет обстреливали ЛНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Бойцы двигаются вдоль улиц и проверяют территорию села на наличие противника. Дорога на въезде в село сильно повреждена противотанковыми минами, а мост со стороны Тошковки подорван. Со стороны Лисичанска слышны разрывы боеприпасов.Горское - населенный пункт, из которого, по сообщениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские боевики неоднократно обстреливали освобожденные союзными войсками города в ЛНР: Первомайск, Золотое-5, Стаханов.Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что Горское и Золотое, откуда 8 лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью 5-7 тысяч украинских военных.
луганская народная республика
украина
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:20 23.06.2022
 
Силы ЛНР начали зачистку от украинских войск в селе Горское

Народная милиция ЛНР начала зачистку от украинских войск в селе Горское

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГОРСКОЕ (ЛНР), 23 июн - РИА Новости. Бойцы Народной милиции Луганской Народной республики проводят в четверг зачистку в селе Горское, откуда украинские войска несколько лет обстреливали ЛНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Бойцы двигаются вдоль улиц и проверяют территорию села на наличие противника. Дорога на въезде в село сильно повреждена противотанковыми минами, а мост со стороны Тошковки подорван. Со стороны Лисичанска слышны разрывы боеприпасов.
Горское - населенный пункт, из которого, по сообщениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские боевики неоднократно обстреливали освобожденные союзными войсками города в ЛНР: Первомайск, Золотое-5, Стаханов.
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что Горское и Золотое, откуда 8 лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью 5-7 тысяч украинских военных.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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