https://ria.ru/20220623/gorskoe-1797614423.html

Силы ЛНР начали зачистку от украинских войск в селе Горское

Силы ЛНР начали зачистку от украинских войск в селе Горское - РИА Новости, 23.06.2022

Силы ЛНР начали зачистку от украинских войск в селе Горское

Бойцы Народной милиции Луганской Народной республики проводят в четверг зачистку в селе Горское, откуда украинские войска несколько лет обстреливали ЛНР,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:20

2022-06-23T16:20

2022-06-23T16:20

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794225242_0:293:3110:2042_1920x0_80_0_0_b53f0b323aa36f2653519c156220b0e6.jpg

ГОРСКОЕ (ЛНР), 23 июн - РИА Новости. Бойцы Народной милиции Луганской Народной республики проводят в четверг зачистку в селе Горское, откуда украинские войска несколько лет обстреливали ЛНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Бойцы двигаются вдоль улиц и проверяют территорию села на наличие противника. Дорога на въезде в село сильно повреждена противотанковыми минами, а мост со стороны Тошковки подорван. Со стороны Лисичанска слышны разрывы боеприпасов.Горское - населенный пункт, из которого, по сообщениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские боевики неоднократно обстреливали освобожденные союзными войсками города в ЛНР: Первомайск, Золотое-5, Стаханов.Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что Горское и Золотое, откуда 8 лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью 5-7 тысяч украинских военных.

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр