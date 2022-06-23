https://ria.ru/20220623/gorlovka-1797476553.html

ВСУ с начала спецоперации обстреляли Горловку более 4,2 тысячи раз

ВСУ с начала спецоперации обстреляли Горловку более 4,2 тысячи раз - РИА Новости, 23.06.2022

ВСУ с начала спецоперации обстреляли Горловку более 4,2 тысячи раз

Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике более 4,2 тысячи раз, в результате погибли 28 человек, сообщил мэр города Иван РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:49

2022-06-23T09:49

2022-06-23T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

жкх

стирол

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике более 4,2 тысячи раз, в результате погибли 28 человек, сообщил мэр города Иван Приходько."Всего с 24.02.22 количество обстрелов – 4243, за сутки – 31, всего с 24.02.22 погибшие – 28, раненые – 140", - следует из данных, размещенных в Telegram-канале мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220623/lnr-1797465860.html

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донецкая народная республика

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