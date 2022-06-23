https://ria.ru/20220623/goraly-1797448856.html

На северо-востоке Приморья начали расселяться редчайшие амурские горалы

На северо-востоке Приморья начали расселяться редчайшие амурские горалы - РИА Новости, 23.06.2022

На северо-востоке Приморья начали расселяться редчайшие амурские горалы

Сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье с помощью фотоловушек проводят учет редчайшего амурского горала, уже отмечено, что группировка расселяется на РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T03:23

2022-06-23T03:23

2022-06-23T03:23

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Сотрудники Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье с помощью фотоловушек проводят учет редчайшего амурского горала, уже отмечено, что группировка расселяется на большие территории, рассказала РИА Новости директор учреждения Светлана Сутырина.По ее словам, в Сихотэ-Алинском заповеднике обитает крупнейшая после Лазовского заповедника группировка этого вида в Приморье."По данным с фотоловушек мы видим, что горал активно расселяется по территории. Например, в 2006 году, когда мы только начинали работать с фотоловушками, эти животные очень редко попадали в объектив камер в урочище Благодатное. Сейчас они регулярно встречаются на кадрах. Это говорит о том, что группировка горала здесь растет", — сообщила собеседница агентства.Она отметила, что в районе есть две основные группировки горала: в урочище Благодатном и в урочище Абрек, они разделены несколькими километрами и поселком Терней в устье реки Серебрянка."Казалось бы, для горалов это непреодолимое препятствие. Но почти ежегодно они отмечаются в черте Тернея. Горалы путешествуют — от Тернея до Благодатного около 9 километров, и еще маленькому серому козлику нужно преодолеть реку Серебрянка. Бывают случаи, когда они плывут. Для ученых это интересные данные о том, как маленькие редкие животные расселяются. Расселение связано с ростом популяции", — уточнила Сутырина.Горал — редкий охраняемый вид, он занесен в международную Красную Книгу. В России охота на него запрещена с 1924 года. Горал обитает на Дальнем Востоке России, в северо-восточном Китае, а также на Корейском полуострове. Общая численность горалов науке неизвестна. Российская популяция раздроблена на мелкие группировки. По последним данным, в Сихотэ-Алинском заповеднике обитают около 200 горалов.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.

https://ria.ru/20220121/goral-1768838176.html

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