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Петр Глыбочко: импортозамещение в здравоохранении не происходит быстро

Петр Глыбочко: импортозамещение в здравоохранении не происходит быстро - РИА Новости, 23.06.2022

Петр Глыбочко: импортозамещение в здравоохранении не происходит быстро

Ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко в интервью РИА Новости рассказал об изменениях, которые ждут медицинское образование после выхода... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:30

2022-06-23T11:30

2022-06-23T11:30

интервью

москва

петр глыбочко

здоровье - общество

россия

европа

импортозамещение

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Ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко в интервью РИА Новости рассказал об изменениях, которые ждут медицинское образование после выхода России из Болонской системы, о программах импортозамещения, которые осуществляет университет, и подготовке новых специалистов, а также об инспекции Всемирной организации здравоохранения по вакцине "Спутник V" и обучении российских студентов за рубежом. Беседовала Людмила Белоножко.– Петр Витальевич, сегодня непростая политическая ситуация, введены санкции против нашей страны. Какие программы по импортозамещению реализует Сеченовский университет?– Это непростой вопрос. Импортозамещение в здравоохранении не происходит быстро. До регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий нужно пройти весь путь исследования, разработки и апробации. Последние пять лет Сеченовский университет работает над решением этих задач, ведь, прежде чем создавать, необходимо сформировать материально-техническую базу.Научно-технологический парк биомедицины стал основой для нашей работы. В его состав входят институты, которые занимаются актуальными проблемами современной медицины: Институт персонализированной медицины, Институт регенеративной медицины и Институт трансляционной медицины, в котором проходила доклиническая и клиническая апробация вакцины "Спутник V" в соответствии с международными стандартами. К слову, ни одного замечания у экспертов Всемирной организации здравоохранения не было. Почему? Потому что институт соответствует всем международным стандартам.Мы также расширяем поле нашего научного интереса, ищем решения с помощью новых инструментов за пределами медицины. Над ними работают Институт математического моделирования и компьютерных программ, единственная кафедра высшей математики в медицинском университете и Институт биоинжиниринга. Сегодня медицинский инженер – критически важный фактор в цепочке создания нового класса медицинских изделий.Следующий шаг Сеченовского университета – создание центра международного уровня по разработке цифровых двойников онкологических и кардиологических заболеваний. Наша цель – разработать программное обеспечение оборудования для тераностики – ранней диагностики, прогноза заболевания и лечения – и внедрить его в клиническую практику. Этот блок задач будут решать команды молодых талантливых ученых и студентов Сеченовского университета – Школы Интеллектуальных систем тераностики. На Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение со спонсором проекта, госкорпорацией "Росатом". Размер финансирования составит два миллиарда рублей.– Какие-то готовые оригинальные продукты уже есть?– Мобильный комплекс для лучевой терапии – оборудование Сеченовского университета, которое позволяет проводить лечение в любых условиях. Комплекс не имеет аналогов в России и мире, прошел клиническую апробацию и уже стал частью медицинской помощи. Мы постоянно развиваемся, растем, но еще раз повторю: для импортозамещения тех или иных лекарственных препаратов и медицинской техники необходимо пройти весь путь, создать материально-техническую базу, вырастить и привлечь специалистов с междисциплинарными компетенциями.– Можно сказать, что Сеченовский университет уже прошел этот путь? Вы готовы принимать какие-то заказы и создавать новые лекарства и медицинское оборудование?– Да, мы прошли этот этап. Сеченовский университет готов создавать лекарственные препараты от молекулы до реального фармпроизводства, мы создали полный цикл.Также мы подписали соглашение о разработке медицинских изделий и новой медицинской техники и можем проводить апробацию на базе нашего клинического центра. Сеченовский университет имеет человеческие и технологические ресурсы, поэтому индустриальные лидеры видят в нас потенциал и возможности для инвестирования. Таким образом, не только мы уверены в своей готовности, но и наши партнеры.– Сколько времени занимает создание лекарства от молекулы до выхода препарата в гражданский оборот?– Каждый лекарственный препарат требует индивидуального подхода, разных условий и ресурсов. Это путь от пяти до десяти лет.– Недавно министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о выходе России из Болонской системы. Как отразится это на медицинском образовании? Каких изменений в программах подготовки медиков можно ожидать?– В программах Сеченовского университета глобальных изменений не произойдет, потому все медицинские специальности по-прежнему преподаются на уровне специалитета. Есть программа бакалавриата "Высшее сестринское дело", есть магистратуры. На сегодняшний день они работают.Наша цель – обеспечить качественное медицинское образование. Сеченовский университет поставил задачу в ближайшее время подготовить образовательные программы по двум направлениям: школьный врач и медицинский инженер. Дискуссия о реформации школьной медицины началась еще в доковидный период. Необходимая законодательная база уже существует, и в наших силах изменить карьеру медсестринского персонала с высшим образованием и подготовить школьного врача.Сеченовский университет вошел в число 30 организаций высшего образования, отобранных Минобрнауки России для развития в Российской Федерации передовых инженерных школ. Наша школа начнет подготовку медицинских инженеров для создания новых медицинских изделий и обслуживания дорогостоящего оборудования: КТ, МРТ, ПЭТ, аппаратов лучевой терапии.– То есть по ряду направлений бакалавриат и магистратура сохранятся?– Да, сохранятся. Но еще раз повторяю: Болонская система на нас не сказалась. В классические программы специалитета мы интегрировали современные образовательные инструменты и технологии: работу в симуляционных центрах, обучение в Институте электронного медицинского образования, дистанционные технологии.О качестве нашего медицинского образования говорит количество иностранных студентов: сейчас в Сеченовском университете обучаются пять тысяч человек. Иностранные студенты самостоятельно приезжают и заключают договоры с университетом. Приемная комиссия начала набор на 2022/2023 учебный год, и абитуриентов уже немало.– Есть ли программы, по которым студенты Сеченовского университета обучаются за рубежом?– Такие программы есть, они изменились только по территориальному принципу, поскольку раньше университет был ориентирован на Европу. Мы открываем для себя новые страны, где ждут наших студентов, и прорабатываем партнерские возможности по предложениям, например, от Малайзии.– Вы начали говорить про уровень подготовки студентов-медиков. Как оцениваете его на сегодняшний день? Не считаете ли, что требования к подготовке врачей нужно ужесточить?– Система подготовки наших студентов-медиков "у постели больного" позволяет добиться высокого уровня образования и ответственности. Мы интегрировали в эту систему международный опыт и образовательные современные решения, чтобы наши студенты получали фундаментальные знания и междисциплинарные компетенции, в том числе дистанционно, через Институт электронного медицинского образования.Мы внедрили систему первичной аккредитации выпускников, чтобы гарантировать высокий уровень. Ее механика проста, но эффективна: преподаватели, которые готовили студента, не участвуют в оценке его квалификации, это делает профессиональное медицинское сообщество. Независимая оценка компетенций будущего врача — обязательное условие.Врач должен учиться всю жизнь, это не новость. У нас есть необходимые условия для этого: мы – медико-исследовательская база, где есть сильный профессорско-преподавательский состав, собственные клиники с высокотехнологичными медицинскими услугами.Переподготовку врачей должны вести университеты, научные медицинские центры с федеральной, а не региональной лицензией, чтобы уровень и качество обучения врачей оставались на высоком уровне. Наша задача – снизить количество врачебных ошибок.– Сколько студентов из тех, кто поступает в Сеченовский университет, его оканчивает? Процент отчисления высокий?– Процент отчисления невысокий. Случайные люди в университет не приходят. Все, кто проходят предпрофессиональную подготовку в 10 и 11 классе, уже замотивированы. Студенты понимают, что, если они поступают на бюджетное место, хотят стать квалифицированными врачами, закончить учебу необходимо без перерывов и восстановлений. Бюджетное место могут занять, а уровень знаний может упасть.– Как относитесь к работе студентов-медиков? Поощряете или считаете, что, наоборот, это мешает работе? Есть ли какие-то поблажки в учебе тем, кто работает?– Мы поддерживаем работу студентов-медиков в медицинских учреждениях, создаем для них индивидуальные планы обучения и помогаем с трудоустройством. На третьем курсе студенты сдают экзамены и получают допуск для работы медбратом или медсестрой в лечебных учреждениях, уже заинтересованных в студентах Сеченовского университета. Наши выпускники проходят полную цепочку карьерного лифта: работают санитарами в 10 и 11 классах, на первом и втором курсах, затем медсестрами и медбратьями на третьем и четвертом курсах, а потом уходят во врачебную практику.– В целом при подготовке медиков достаточно сейчас работы непосредственно с пациентами?– Правильный вопрос. Мы говорили выше, что сохранили систему обучения "у постели больного", но пациенты тоже изменились, не все готовы проходить лечение при участии студента. Поэтому мы создали школы мастерства, где студенты могут работать в перевязочных и операционных с руководителем школы. Его задача – договориться с пациентом, чтобы студенты могли его осмотреть, послушать и собрать анамнез. Подход к пациентам должен быть внимательным и этичным, и это важно передать студентам.– Какие медицинские специальности вы считаете сегодня наиболее перспективными? Какие самые востребованные?– Самые востребованные специальности — лечебное дело, стоматология и в данный момент фармация. Раньше это направление было непопулярным, но теперь выпускники программы могут работать не только в аптеках, но и делать карьеру в фармакологической индустрии. Студенты заключают договоры с фармпроизводителями еще на этапе обучения на четвертом и пятом курсах и понимают, кем они будут работать, в каких лабораториях, на каких производствах. Растет интерес к новым инновационным направлениям – "Биоинженерия" и "Биоинформатика".

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https://ria.ru/20220311/importozameschenie-1777762405.html

https://ria.ru/20220418/meditsina-1783559123.html

https://ria.ru/20220304/professii-1776484918.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, москва, петр глыбочко, здоровье - общество, россия, европа, импортозамещение