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В Геленджике провели выставку засоривших канализацию бытовых отходов - РИА Новости, 23.06.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220623/gelendzhik-1797510711.html
В Геленджике провели выставку засоривших канализацию бытовых отходов
В Геленджике провели выставку засоривших канализацию бытовых отходов - РИА Новости, 23.06.2022
В Геленджике провели выставку засоривших канализацию бытовых отходов
Необычную выставку бытовых отходов, застрявших в городской канализации, провели в Геленджике, на обозрение местных жителей было выставлено несколько килограммов РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:41
2022-06-23T11:41
краснодарский край
геленджик
алексей сорокин
жкх
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Необычную выставку бытовых отходов, застрявших в городской канализации, провели в Геленджике, на обозрение местных жителей было выставлено несколько килограммов "экспонатов".По данным местной водоснабжающей компании ООО "Концессии водоснабжения – Геленджик", за год работы ее сотрудники устранили более тысячи засоров. По некоторым адресам в течение года им пришлось выезжать больше десяти раз.Организаторы выставки разместили на стенде извлеченные из труб атрибуты современного быта и отметили на карте города самые засоряемые дома."Наша компания делает всё, чтобы геленджичане получали качественные услуги по водоснабжению и водоотведению. Но они сами должны соблюдать правила обращения с отходами. Иначе от засоров не избавиться",- сказал журналистам директор ООО "КВГ" Алексей Сорокин.Руководитель компании отметил, что разъяснительная работа и демонстрация гражданам последствия безответственного отношения к канализации пройдет в течение всего курортного сезона.Сорокин рассказал, что компания не только эксплуатирует существующую систему канализации, но и занимается ее радикальной модернизацией, реализуя в Геленджике проект "Чистая бухта"."По проекту в городе будут построены новые очистные сооружения на Тонком мысе мощностью 50 тысяч кубометров в сутки, две новые насосные станции и 27,6 километров новых коллекторов. Действующие очистные сооружения на Толстом мысе, шесть насосных станций и более 33 километров коллекторов будут полностью реконструированы", - сказал он.В настоящее время ведется строительство Северной и Южной веток напорных коллекторов общей протяженностью около четырех километров. Они соединят действующие очистные на Толстом мысе с Главной канализационной насосной станцией города.Одновременно идет укладка глубоководного выпуска для новых очистных на Тонком мысе.Проект "Чистая бухта" реализуется по концессионному соглашению на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов, его общая стоимость составит 12,4 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220618/kuban-1796463092.html
https://ria.ru/20220531/dorogi-1792166255.html
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геленджик, алексей сорокин, жкх
11:41 23.06.2022
 

В Геленджике провели выставку засоривших канализацию бытовых отходов

© Фото : Предоставлено пресс-службой Администрации ГеленджикаВ Геленджике провели выставку засоривших канализацию бытовых отходов
В Геленджике провели выставку засоривших канализацию бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой Администрации Геленджика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Необычную выставку бытовых отходов, застрявших в городской канализации, провели в Геленджике, на обозрение местных жителей было выставлено несколько килограммов "экспонатов".
По данным местной водоснабжающей компании ООО "Концессии водоснабжения – Геленджик", за год работы ее сотрудники устранили более тысячи засоров. По некоторым адресам в течение года им пришлось выезжать больше десяти раз.
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Организаторы выставки разместили на стенде извлеченные из труб атрибуты современного быта и отметили на карте города самые засоряемые дома.
"Наша компания делает всё, чтобы геленджичане получали качественные услуги по водоснабжению и водоотведению. Но они сами должны соблюдать правила обращения с отходами. Иначе от засоров не избавиться",- сказал журналистам директор ООО "КВГ" Алексей Сорокин.
Руководитель компании отметил, что разъяснительная работа и демонстрация гражданам последствия безответственного отношения к канализации пройдет в течение всего курортного сезона.
Сорокин рассказал, что компания не только эксплуатирует существующую систему канализации, но и занимается ее радикальной модернизацией, реализуя в Геленджике проект "Чистая бухта".
"По проекту в городе будут построены новые очистные сооружения на Тонком мысе мощностью 50 тысяч кубометров в сутки, две новые насосные станции и 27,6 километров новых коллекторов. Действующие очистные сооружения на Толстом мысе, шесть насосных станций и более 33 километров коллекторов будут полностью реконструированы", - сказал он.
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В настоящее время ведется строительство Северной и Южной веток напорных коллекторов общей протяженностью около четырех километров. Они соединят действующие очистные на Толстом мысе с Главной канализационной насосной станцией города.
Одновременно идет укладка глубоководного выпуска для новых очистных на Тонком мысе.
Проект "Чистая бухта" реализуется по концессионному соглашению на средства федерального, регионального и муниципального бюджетов, его общая стоимость составит 12,4 миллиардов рублей.
 
Краснодарский крайГеленджикАлексей СорокинЖКХ
 
 
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