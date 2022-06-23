20:37 23.06.2022 (обновлено: 21:50 23.06.2022)
Импорт российского газа сократился, но не остановлен, заявили во Франции
Французский министр Панье-Рюнаше: импорт российского газа сократился, но не остановлен
© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что импорт российского газа сократился, но не остановлен.
"Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах", — сказала она в эфире телеканала BFMTV.
"Это предполагает, что все танкеры для перевозки сжиженного метана приходят вовремя и мы можем с комфортом заполнять наше стратегическое хранилище, а то, что проходит сегодня через Испанию, функционирует", — отметила Панье-Рюнаше.
22 июня, 08:00Выживет ли Европа без российского газа
Сейчас основной маршрут доставки сырья из России в Европу — газопровод "Северный поток".
Как сообщил 14 июня "Газпром", компания может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет направлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.
По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу. Reuters со ссылкой на канадское Министерство природных ресурсов сообщило, что Оттава и Берлин ведут консультации по ситуации с турбинами.
Несмотря на это, премьер Италии Марио Драги выразил мнение, что причины сокращения поставок — политические.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что никакой преднамеренности со стороны России нет. Он неоднократно напоминал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать.