https://ria.ru/20220623/gaz-1797691925.html

Импорт российского газа сократился, но не остановлен, заявили во Франции

Импорт российского газа сократился, но не остановлен, заявили во Франции - РИА Новости, 23.06.2022

Импорт российского газа сократился, но не остановлен, заявили во Франции

Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что импорт российского газа сократился, но не остановлен. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T20:37

2022-06-23T20:37

2022-06-23T21:50

франция

россия

в мире

экономика

марио драги

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

италия

газпром

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ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что импорт российского газа сократился, но не остановлен."Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах", — сказала она в эфире телеканала BFMTV.Министр также добавила, что Франция могла бы теоретически обойтись без поставок из России."Это предполагает, что все танкеры для перевозки сжиженного метана приходят вовремя и мы можем с комфортом заполнять наше стратегическое хранилище, а то, что проходит сегодня через Испанию, функционирует", — отметила Панье-Рюнаше.Кроме того, по ее словам, это также зависит от поставок из Норвегии и Алжира.Французская энергетическая корпорация Engie на прошлой неделе сообщила о снижении поставок газа "после новых ограничений на экспорт, принятых Россией". Подобные заявления звучали также в Италии, Австрии и других странах.Сейчас основной маршрут доставки сырья из России в Европу — газопровод "Северный поток".Как сообщил 14 июня "Газпром", компания может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет направлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу. Reuters со ссылкой на канадское Министерство природных ресурсов сообщило, что Оттава и Берлин ведут консультации по ситуации с турбинами.Несмотря на это, премьер Италии Марио Драги выразил мнение, что причины сокращения поставок — политические.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что никакой преднамеренности со стороны России нет. Он неоднократно напоминал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать.

https://ria.ru/20220623/energoresursy-1797682541.html

https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html

https://ria.ru/20220623/gaz-1797622069.html

https://ria.ru/20220623/gaz-1797675736.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, россия, в мире, экономика, марио драги, дмитрий песков (спецпредставитель президента), италия, газпром, engie, siemens, северный поток, санкции в отношении россии