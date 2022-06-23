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Импорт российского газа сократился, но не остановлен, заявили во Франции - РИА Новости, 23.06.2022
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Импорт российского газа сократился, но не остановлен, заявили во Франции
Импорт российского газа сократился, но не остановлен, заявили во Франции - РИА Новости, 23.06.2022
Импорт российского газа сократился, но не остановлен, заявили во Франции
Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что импорт российского газа сократился, но не остановлен. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T20:37
2022-06-23T21:50
франция
россия
в мире
экономика
марио драги
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
италия
газпром
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ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что импорт российского газа сократился, но не остановлен."Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах", — сказала она в эфире телеканала BFMTV.Министр также добавила, что Франция могла бы теоретически обойтись без поставок из России."Это предполагает, что все танкеры для перевозки сжиженного метана приходят вовремя и мы можем с комфортом заполнять наше стратегическое хранилище, а то, что проходит сегодня через Испанию, функционирует", — отметила Панье-Рюнаше.Кроме того, по ее словам, это также зависит от поставок из Норвегии и Алжира.Французская энергетическая корпорация Engie на прошлой неделе сообщила о снижении поставок газа "после новых ограничений на экспорт, принятых Россией". Подобные заявления звучали также в Италии, Австрии и других странах.Сейчас основной маршрут доставки сырья из России в Европу — газопровод "Северный поток".Как сообщил 14 июня "Газпром", компания может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет направлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу. Reuters со ссылкой на канадское Министерство природных ресурсов сообщило, что Оттава и Берлин ведут консультации по ситуации с турбинами.Несмотря на это, премьер Италии Марио Драги выразил мнение, что причины сокращения поставок — политические.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что никакой преднамеренности со стороны России нет. Он неоднократно напоминал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать.
https://ria.ru/20220623/energoresursy-1797682541.html
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франция, россия, в мире, экономика, марио драги, дмитрий песков (спецпредставитель президента), италия, газпром, engie, siemens, северный поток, санкции в отношении россии
20:37 23.06.2022 (обновлено: 21:50 23.06.2022)
 
Импорт российского газа сократился, но не остановлен, заявили во Франции

Французский министр Панье-Рюнаше: импорт российского газа сократился, но не остановлен

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 июн — РИА Новости. Министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что импорт российского газа сократился, но не остановлен.
"Сегодня мы находимся в ситуации, при которой мы продолжаем импортировать российский газ, но в меньших количествах", — сказала она в эфире телеканала BFMTV.
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Министр также добавила, что Франция могла бы теоретически обойтись без поставок из России.
"Это предполагает, что все танкеры для перевозки сжиженного метана приходят вовремя и мы можем с комфортом заполнять наше стратегическое хранилище, а то, что проходит сегодня через Испанию, функционирует", — отметила Панье-Рюнаше.
Кроме того, по ее словам, это также зависит от поставок из Норвегии и Алжира.
Французская энергетическая корпорация Engie на прошлой неделе сообщила о снижении поставок газа "после новых ограничений на экспорт, принятых Россией". Подобные заявления звучали также в Италии, Австрии и других странах.
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Сейчас основной маршрут доставки сырья из России в Европу — газопровод "Северный поток".
Как сообщил 14 июня "Газпром", компания может использовать только три газоперекачивающих агрегата на компрессорной станции "Портовая" из-за того, что немецкий концерн Siemens вовремя не вернул оборудование после ремонта. На следующий день российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет направлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановых 167 миллионах.
По данным агентства Bloomberg, ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады из-за антироссийских санкций. Турбину, которая должна пройти ТО, не могут отправить за границу. Reuters со ссылкой на канадское Министерство природных ресурсов сообщило, что Оттава и Берлин ведут консультации по ситуации с турбинами.
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Несмотря на это, премьер Италии Марио Драги выразил мнение, что причины сокращения поставок — политические.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что никакой преднамеренности со стороны России нет. Он неоднократно напоминал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать.
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