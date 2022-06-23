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В Германии считают, что план правительства не решит проблему нехватки газа - РИА Новости, 23.06.2022
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В Германии считают, что план правительства не решит проблему нехватки газа
В Германии считают, что план правительства не решит проблему нехватки газа - РИА Новости, 23.06.2022
В Германии считают, что план правительства не решит проблему нехватки газа
План правительства ФРГ по сокращению потребления газа не станет подходящим решением для грядущей зимы, если поставки по "Северному потоку" останутся на таком же РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T20:18
2022-06-23T20:18
экономика
германия
роберт хабек
россия
москва
siemens
северный поток
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. План правительства ФРГ по сокращению потребления газа не станет подходящим решением для грядущей зимы, если поставки по "Северному потоку" останутся на таком же низком уровне, заявил РИА Новости официальный представитель крупнейшей немецкой энергетической компании Uniper."План федерального правительства по чрезвычайным ситуациям в газовой сфере является жизнеспособным инструментом для постепенного реагирования на нехватку газа", - сообщил он.Однако уровень поставок газа из РФ на текущий момент является самым низким за последние десятилетия, а замену на рынках можно приобрести только по очень высоким ценам, отмечают в компании."Важно, чтобы объявление чрезвычайной ситуации очень быстро внесло ясность в отношении затрат, связанных с текущей напряженной ситуацией с поставками. Также ясно, что это не станет решением для этой зимы, если ситуация с поставками останется такой же или станет еще хуже в ближайшие недели", - заявил спикер.Если к октябрю газохранилища невозможно будет заполнить, как то предусматривает второй этап плана правительства, требуется принимать срочные меры, подчеркнул спикер.Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, который предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа. Законопроект предусматривает, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90%.Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров. По заверению Москвы, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в газопровод.
https://ria.ru/20220623/energoresursy-1797682541.html
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экономика, германия, роберт хабек, россия, москва, siemens, северный поток, санкции в отношении россии, uniper
20:18 23.06.2022
 
В Германии считают, что план правительства не решит проблему нехватки газа

Uniper: план правительства ФРГ не решит до зимы проблему нехватки газа в текущих условиях

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. План правительства ФРГ по сокращению потребления газа не станет подходящим решением для грядущей зимы, если поставки по "Северному потоку" останутся на таком же низком уровне, заявил РИА Новости официальный представитель крупнейшей немецкой энергетической компании Uniper.
"План федерального правительства по чрезвычайным ситуациям в газовой сфере является жизнеспособным инструментом для постепенного реагирования на нехватку газа", - сообщил он.
Однако уровень поставок газа из РФ на текущий момент является самым низким за последние десятилетия, а замену на рынках можно приобрести только по очень высоким ценам, отмечают в компании.
"Важно, чтобы объявление чрезвычайной ситуации очень быстро внесло ясность в отношении затрат, связанных с текущей напряженной ситуацией с поставками. Также ясно, что это не станет решением для этой зимы, если ситуация с поставками останется такой же или станет еще хуже в ближайшие недели", - заявил спикер.
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Если к октябрю газохранилища невозможно будет заполнить, как то предусматривает второй этап плана правительства, требуется принимать срочные меры, подчеркнул спикер.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, который предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа. Законопроект предусматривает, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90%.
Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров. По заверению Москвы, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в газопровод.
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ЭкономикаГерманияРоберт ХабекРоссияМоскваSiemensСеверный потокСанкции в отношении РоссииUniper
 
 
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