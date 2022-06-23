https://ria.ru/20220623/gaz-1797675736.html

В бундестаге осудили вице-канцлера за объявление нового уровня ЧС по газу

В бундестаге осудили вице-канцлера за объявление нового уровня ЧС по газу - РИА Новости, 23.06.2022

В бундестаге осудили вице-канцлера за объявление нового уровня ЧС по газу

Вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан спросил в бундестаге министра экономики и климата, вице-канцлера Германии Роберта Хабека, почему в правительстве за... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:54

2022-06-23T18:54

2022-06-23T19:00

германия

хдс/хсс

северное море

берлин (город)

роберт хабек

экономика

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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан спросил в бундестаге министра экономики и климата, вице-канцлера Германии Роберта Хабека, почему в правительстве за непродолжительное время позиция "готовы ко всему" применительно к вызовам в газовом секторе привела к объявлению нового уровня чрезвычайного положения.В четверг Хабек заявил, что в ФРГ активирован второй уровень чрезвычайной ситуации в газовой сфере, граждане и предприятия должны принять меры по экономии газа. Ранее в Германии был введен первый уровень ЧС - Федеральное сетевое агентство приняло на себя разработку мер по борьбе с ухудшением газоснабжения, начат публичный мониторинг ситуации с поставками газа и заполненностью хранилищ. А 28 марта Хабек говорил, что в Берлине готовы "ко всем сценариям", в том числе к остановке поставок российского газа, потому что правительство "не со вчерашнего дня, а с нового года работает над тем, чтобы иметь необходимые ответы на все сценарии".Он добавил, что консерваторы поддерживают идею кабмина пролонгировать работу угольных ТЭЦ, но спрашивают, почему это решение не было принято еще в марте, когда ХДС требовал таких мер в бундестаге.Создание различных, в том числе рыночных механизмом для экономии газа и электроэнергии тоже началось с существенным запозданием, считает Шпан. Он отметил, что если ситуация "действительно так серьезна", то, с точки зрения консерваторов, необходимо "рассмотреть все варианты", включая возобновление работы АЭС, добычу газа в Северном море или использование биогаза."Введение третьей ступени чрезвычайной ситуации имело бы болезненные последствия для немецкой экономики, для граждан. Это стало бы шоком. Но шок мог бы стать меньшим, если бы предварительно был обсужден и принят план, которого мы требуем на протяжении недель в германском бундестаге. Пожалуйста, подготовьте прозрачный и последовательный план", - сказал Шпан.

https://ria.ru/20220622/turbiny-1797322242.html

германия

северное море

берлин (город)

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германия, хдс/хсс, северное море, берлин (город), роберт хабек, экономика