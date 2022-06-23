https://ria.ru/20220623/gaz-1797651159.html

Норвегия увеличит поставки газа в Евросоюз

Норвегия увеличит поставки газа в Евросоюз - РИА Новости, 23.06.2022

Норвегия увеличит поставки газа в Евросоюз

Норвегия и Евросоюз намерены расширить энергетическое сотрудничество, королевство увеличит поставки газа в ЕС, сообщается в пресс-релизе министерства нефти и... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:35

2022-06-23T17:35

2022-06-23T18:08

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природный газ

франс тиммерманс

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МУРМАНСК, 23 июн - РИА Новости. Норвегия и Евросоюз намерены расширить энергетическое сотрудничество, королевство увеличит поставки газа в ЕС, сообщается в пресс-релизе министерства нефти и энергетики Норвегии."ЕС и Норвегия будут еще теснее сотрудничать в области энергетики. Стороны договорились активизировать работу с целью увеличения поставок норвежского газа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.Отмечается, что такие договоренности были достигнуты на встрече министра нефти и энергетики Норвегии Терье Осланда и заместителя главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса."У нас была хорошая и конструктивная встреча, на которой мы договорились еще теснее сотрудничать в сфере энергетики. Наши амбициозные цели в области сохранения климата увеличивают скорость энергетического перехода, делая сотрудничество еще более важным", - приводятся в сообщении слова министра Осланда.В сообщении Еврокомиссии отмечается, что нефте- и газодобывающие компании Норвегии в настоящее время добывают газ "на очень высокой мощности"."Учитывая высокий уровень добычи, наблюдавшийся в Норвегии в первые месяцы года - тенденция, которая, как ожидается, сохранится до конца года, - существует большой потенциал для увеличения продаж в Европу в 2022 году, что принесет около 100 ТВтч дополнительной энергии на европейский рынок", - говорится в заявлении.На встрече обсуждалось несколько тем, в том числе использование водорода, морского ветра, а также улавливание и хранение углерода.Как заявили в министерстве, Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе и, следовательно, вносит существенный вклад в энергетическую безопасность Европы. Компании на норвежском континентальном шельфе работают с очень большой мощностью, и ожидается, что поставки газа увеличатся примерно на 100 ТВтч с 2021 по 2022 год."ЕС и Норвегия имеют общий интерес в развитии нефтяного сектора, что сделает Норвегию крупным экспортером нефти и газа и после 2030 года", - сказал Осланд.

https://ria.ru/20220623/gaz-1797622069.html

https://ria.ru/20220623/gaz-1797573742.html

https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, норвегия, европа, евросоюз, еврокомиссия, природный газ, франс тиммерманс