https://ria.ru/20220623/gaz-1797651159.html
Норвегия увеличит поставки газа в Евросоюз
Норвегия увеличит поставки газа в Евросоюз - РИА Новости, 23.06.2022
Норвегия увеличит поставки газа в Евросоюз
Норвегия и Евросоюз намерены расширить энергетическое сотрудничество, королевство увеличит поставки газа в ЕС, сообщается в пресс-релизе министерства нефти и... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:35
2022-06-23T17:35
2022-06-23T18:08
в мире
норвегия
европа
евросоюз
еврокомиссия
природный газ
франс тиммерманс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_6213a505cca065a3950d207d06f7c9a0.jpg
МУРМАНСК, 23 июн - РИА Новости. Норвегия и Евросоюз намерены расширить энергетическое сотрудничество, королевство увеличит поставки газа в ЕС, сообщается в пресс-релизе министерства нефти и энергетики Норвегии."ЕС и Норвегия будут еще теснее сотрудничать в области энергетики. Стороны договорились активизировать работу с целью увеличения поставок норвежского газа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.Отмечается, что такие договоренности были достигнуты на встрече министра нефти и энергетики Норвегии Терье Осланда и заместителя главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса."У нас была хорошая и конструктивная встреча, на которой мы договорились еще теснее сотрудничать в сфере энергетики. Наши амбициозные цели в области сохранения климата увеличивают скорость энергетического перехода, делая сотрудничество еще более важным", - приводятся в сообщении слова министра Осланда.В сообщении Еврокомиссии отмечается, что нефте- и газодобывающие компании Норвегии в настоящее время добывают газ "на очень высокой мощности"."Учитывая высокий уровень добычи, наблюдавшийся в Норвегии в первые месяцы года - тенденция, которая, как ожидается, сохранится до конца года, - существует большой потенциал для увеличения продаж в Европу в 2022 году, что принесет около 100 ТВтч дополнительной энергии на европейский рынок", - говорится в заявлении.На встрече обсуждалось несколько тем, в том числе использование водорода, морского ветра, а также улавливание и хранение углерода.Как заявили в министерстве, Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе и, следовательно, вносит существенный вклад в энергетическую безопасность Европы. Компании на норвежском континентальном шельфе работают с очень большой мощностью, и ожидается, что поставки газа увеличатся примерно на 100 ТВтч с 2021 по 2022 год."ЕС и Норвегия имеют общий интерес в развитии нефтяного сектора, что сделает Норвегию крупным экспортером нефти и газа и после 2030 года", - сказал Осланд.
https://ria.ru/20220623/gaz-1797622069.html
https://ria.ru/20220623/gaz-1797573742.html
https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html
норвегия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94278/66/942786675_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_937808938b76c180a1ff57b5d800ffda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, европа, евросоюз, еврокомиссия, природный газ, франс тиммерманс
17:35 23.06.2022 (обновлено: 18:08 23.06.2022)
Норвегия увеличит поставки газа в Евросоюз
Норвегия и ЕС планируют расширить энергетическое сотрудничество и увеличить поставки газа
МУРМАНСК, 23 июн - РИА Новости.
Норвегия и Евросоюз намерены расширить энергетическое сотрудничество, королевство увеличит поставки газа в ЕС, сообщается в пресс-релизе
министерства нефти и энергетики Норвегии.
"ЕС
и Норвегия
будут еще теснее сотрудничать в области энергетики. Стороны договорились активизировать работу с целью увеличения поставок норвежского газа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие договоренности были достигнуты на встрече министра нефти и энергетики Норвегии Терье Осланда и заместителя главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса
.
"У нас была хорошая и конструктивная встреча, на которой мы договорились еще теснее сотрудничать в сфере энергетики. Наши амбициозные цели в области сохранения климата увеличивают скорость энергетического перехода, делая сотрудничество еще более важным", - приводятся в сообщении слова министра Осланда.
В сообщении Еврокомиссии
отмечается, что нефте- и газодобывающие компании Норвегии в настоящее время добывают газ "на очень высокой мощности".
"Учитывая высокий уровень добычи, наблюдавшийся в Норвегии в первые месяцы года - тенденция, которая, как ожидается, сохранится до конца года, - существует большой потенциал для увеличения продаж в Европу
в 2022 году, что принесет около 100 ТВтч дополнительной энергии на европейский рынок", - говорится в заявлении.
На встрече обсуждалось несколько тем, в том числе использование водорода, морского ветра, а также улавливание и хранение углерода.
Как заявили в министерстве, Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе и, следовательно, вносит существенный вклад в энергетическую безопасность Европы. Компании на норвежском континентальном шельфе работают с очень большой мощностью, и ожидается, что поставки газа увеличатся примерно на 100 ТВтч с 2021 по 2022 год.
"ЕС и Норвегия имеют общий интерес в развитии нефтяного сектора, что сделает Норвегию крупным экспортером нефти и газа и после 2030 года", - сказал Осланд.