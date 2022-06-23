https://ria.ru/20220623/gaz-1797622069.html

Немцы предрекли Германии бунты из-за ситуации с газом

Немцы предрекли Германии бунты из-за ситуации с газом - РИА Новости, 23.06.2022

Немцы предрекли Германии бунты из-за ситуации с газом

Читатели немецкой газеты Die Welt остро отреагировали на решение министра экономики и вице-канцлера Роберта Хабека объявить вторую стадию плана чрезвычайной... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:36

2022-06-23T16:36

2022-06-23T16:36

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северный поток

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt остро отреагировали на решение министра экономики и вице-канцлера Роберта Хабека объявить вторую стадию плана чрезвычайной ситуации по газу.Согласно заявлениям главы ведомства, власти намерены представить "аукционную модель экономии", которая позволит предприятиям отрасли снова закупать топливо. В то же время правительство рассчитывает предусмотреть систему вознаграждений за отказ от газа.Многие комментаторы отметили, что Берлину пришлось пойти на серьезные ограничения исключительно из-за последствий собственных решений."Посмотрим, что скажут господин Шольц и господин Хабек, когда люди начнут выражать свое недовольство зимой на улице, потому что там теплее, чем в квартире, а девальвированный евро дает мало тепла в качестве топлива..." — высказался Frank S."Лояльность властей к США и провальная зеленая внешняя политика привели нас к этому моменту. Дипломатия стала иностранным словом. Важно только навредить русским, а не возместить ущерб. Главное — новые санкции. Геншер переворачивается в гробу", — заявил Wolf B."Это мы годами экономически атаковали Россию санкциями. И теперь мы удивляемся, если Россия на это реагирует. Это хуже детского сада. Если я продолжаю кого-то пинать, в какой-то момент он просто уйдет. Инфантильность популистской, гиперморализирующей Лиги Хабека — Бербок невозможна. Как говорил Бертольд Брехт, "сперва еда, потом — мораль". Это скоро станет очевидным, когда начнутся битвы за дистрибуцию", — отметил Meike H."Северный поток — 2" американцам не нужен. Как и наши зеленые. И теперь происходит это. И все во имя спасения Украины! Браво. Наше правительство вредит нашей стране", — уверен Karsten D."А как насчет обслуживаемых турбин "Северного потока", которые находятся в Канаде? В России говорят, что они не могут поставлять полностью без них. Было бы логично доставить их и посмотреть, что получится. Если топливо придет в полном объеме — тогда предположение Хабека неверно. Все еще сокращенная поставка — у Хабека появится уверенность. Почему никто не принимает во внимание эти соображения?" — поинтересовался NoName."Виновата только наша власть! Ввести санкции против России и оставить "Северный поток — 2" закрытым? Отличная идея! Ему лучше детские книжки писать, чем в министра экономики играть!" — написал heinz-bernd K.Весной Берлин начал реализацию плана чрезвычайной ситуации в газовой сфере, в нем предусмотрены три стадии. На первом этапе власти создают координационный штаб и следят за темпами заполнения газохранилищ. На втором вводят состояние повышенной готовности, когда компании еще могут самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление и какой дополнительный объем закупать или выбирать из ПХГ. На последнем этапе объявляется режим ЧС, что позволяет государству в лице Федерального сетевого агентства распределять ресурсы.

https://ria.ru/20220623/pozitsiya-1797447186.html

https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html

https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796387996.html

https://ria.ru/20220621/evrosoyuz-1797027548.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, россия, берлин (город), сша, северный поток — 2, северный поток