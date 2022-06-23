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Британия снизила объемы импорта газа из России на 75 процентов - РИА Новости, 23.06.2022
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Британия снизила объемы импорта газа из России на 75 процентов
Британия снизила объемы импорта газа из России на 75 процентов - РИА Новости, 23.06.2022
Британия снизила объемы импорта газа из России на 75 процентов
Британия снизила объемы импорта газа из России на 75% по сравнению с прошлым годом, об этом заявил в четверг министр предпринимательства, энергетики и... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:31
2022-06-23T15:31
экономика
великобритания
россия
цены на нефть
санкции в отношении россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Британия снизила объемы импорта газа из России на 75% по сравнению с прошлым годом, об этом заявил в четверг министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг."В Великобритании мы уже сократили импорт российского газа на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля импорта нефти из России сократилась вдвое", - сказал он в рамках лондонской конференции Second Century London Conference. Текст его выступления был опубликован на сайте правительства в четверг.Квартенг отметил, что Великобритания в настоящий момент "уязвима перед газовыми рынками", которые она не в состоянии контролировать. По его словам, несмотря на "шквал… сокрушительных санкций" со стороны Великобритании, Россия все еще "способна использовать свое лидерство по поставкам газа"."Только на прошлой неделе Россия сократила поставки газа в Италию и Словакию и полностью ограничила поставки во Францию. А незадолго до этого от поставок российского газа были отрезаны компании в Польше, Болгарии, Дании и Германии. Европа не может больше находиться в таком положении", - заявил министр.Политик также подчеркнул, что к концу года Великобритания полностью откажется от энергоносителей, поставляемых из России. По его мнению, Британия может постепенно отказаться от газа в долгосрочной перспективе, что поможет ей снизить зависимость от газовых рынков. Однако сам министр считает, что "газовый кризис не был порожден … войной (на Украине)". По его словам, когда экономика вновь начала восстанавливаться после локдауна и спрос на энергоносители резко возрос, цены также неизбежно выросли.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.
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экономика, великобритания, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
15:31 23.06.2022
 
Британия снизила объемы импорта газа из России на 75 процентов

Британский министр Квартенг: объемы импорта газа из России снизились на 75 процентов

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Британия снизила объемы импорта газа из России на 75% по сравнению с прошлым годом, об этом заявил в четверг министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.
Великобритании мы уже сократили импорт российского газа на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля импорта нефти из России сократилась вдвое", - сказал он в рамках лондонской конференции Second Century London Conference. Текст его выступления был опубликован на сайте правительства в четверг.
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Квартенг отметил, что Великобритания в настоящий момент "уязвима перед газовыми рынками", которые она не в состоянии контролировать. По его словам, несмотря на "шквал… сокрушительных санкций" со стороны Великобритании, Россия все еще "способна использовать свое лидерство по поставкам газа".
"Только на прошлой неделе Россия сократила поставки газа в Италию и Словакию и полностью ограничила поставки во Францию. А незадолго до этого от поставок российского газа были отрезаны компании в Польше, Болгарии, Дании и Германии. Европа не может больше находиться в таком положении", - заявил министр.
Политик также подчеркнул, что к концу года Великобритания полностью откажется от энергоносителей, поставляемых из России. По его мнению, Британия может постепенно отказаться от газа в долгосрочной перспективе, что поможет ей снизить зависимость от газовых рынков. Однако сам министр считает, что "газовый кризис не был порожден … войной (на Украине)". По его словам, когда экономика вновь начала восстанавливаться после локдауна и спрос на энергоносители резко возрос, цены также неизбежно выросли.
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По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.
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