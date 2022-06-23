https://ria.ru/20220623/gaz-1797599248.html

Британия снизила объемы импорта газа из России на 75 процентов

Британия снизила объемы импорта газа из России на 75 процентов - РИА Новости, 23.06.2022

Британия снизила объемы импорта газа из России на 75 процентов

Британия снизила объемы импорта газа из России на 75% по сравнению с прошлым годом, об этом заявил в четверг министр предпринимательства, энергетики и... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:31

2022-06-23T15:31

2022-06-23T15:31

экономика

великобритания

россия

цены на нефть

санкции в отношении россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Британия снизила объемы импорта газа из России на 75% по сравнению с прошлым годом, об этом заявил в четверг министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг."В Великобритании мы уже сократили импорт российского газа на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля импорта нефти из России сократилась вдвое", - сказал он в рамках лондонской конференции Second Century London Conference. Текст его выступления был опубликован на сайте правительства в четверг.Квартенг отметил, что Великобритания в настоящий момент "уязвима перед газовыми рынками", которые она не в состоянии контролировать. По его словам, несмотря на "шквал… сокрушительных санкций" со стороны Великобритании, Россия все еще "способна использовать свое лидерство по поставкам газа"."Только на прошлой неделе Россия сократила поставки газа в Италию и Словакию и полностью ограничила поставки во Францию. А незадолго до этого от поставок российского газа были отрезаны компании в Польше, Болгарии, Дании и Германии. Европа не может больше находиться в таком положении", - заявил министр.Политик также подчеркнул, что к концу года Великобритания полностью откажется от энергоносителей, поставляемых из России. По его мнению, Британия может постепенно отказаться от газа в долгосрочной перспективе, что поможет ей снизить зависимость от газовых рынков. Однако сам министр считает, что "газовый кризис не был порожден … войной (на Украине)". По его словам, когда экономика вновь начала восстанавливаться после локдауна и спрос на энергоносители резко возрос, цены также неизбежно выросли.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.

https://ria.ru/20220603/velikobritaniya-1792746124.html

https://ria.ru/20220602/velikobritaniya-1792452236.html

https://ria.ru/20220525/rusofobiya-1790457360.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, великобритания, россия, цены на нефть, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр