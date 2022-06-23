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В Германии сомневаются, что заполнят газохранилища до зимы - РИА Новости, 23.06.2022
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В Германии сомневаются, что заполнят газохранилища до зимы
В Германии сомневаются, что заполнят газохранилища до зимы - РИА Новости, 23.06.2022
В Германии сомневаются, что заполнят газохранилища до зимы
Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что при текущем уровне прокачки газа по "Северному потоку — 1" заполнение хранилищ до 90% к декабрю едва ли... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:01
2022-06-23T15:14
в мире
экономика
роберт хабек
германия
северный поток
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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что при текущем уровне прокачки газа по "Северному потоку — 1" заполнение хранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер.Ранее в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа."Поставки газа по "Северному потоку — 1" снижены до примерно 40% максимальной технической мощности. Если поставки российского газа через "Северный поток — 1" и далее сохранятся на этом низком уровне, достичь уровня заполнения газохранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер", - говорится в ежедневном докладе ведомства.При этом ведомство отмечает, что в настоящий момент заполнение газохранилищ по-прежнему возможно, по состоянию на четверг они заполнены на 58,65%, что значительно выше для аналогичного периода времени в предыдущие года.Германия на фоне напряженной ситуации на газовом рынке приняла законопроект, который предусматривает, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90%. Аналогичные меры разработаны в рамках Евросоюза.
https://radiosputnik.ria.ru/20220623/gaz-1797590509.html
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в мире, экономика, роберт хабек, германия, северный поток
15:01 23.06.2022 (обновлено: 15:14 23.06.2022)
 
В Германии сомневаются, что заполнят газохранилища до зимы

Регулятор Германии сомневается, что газохранилища заполнят до зимы без дополнительных мер

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что при текущем уровне прокачки газа по "Северному потоку — 1" заполнение хранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер.
Ранее в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
"Поставки газа по "Северному потоку — 1" снижены до примерно 40% максимальной технической мощности. Если поставки российского газа через "Северный поток — 1" и далее сохранятся на этом низком уровне, достичь уровня заполнения газохранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер", - говорится в ежедневном докладе ведомства.
При этом ведомство отмечает, что в настоящий момент заполнение газохранилищ по-прежнему возможно, по состоянию на четверг они заполнены на 58,65%, что значительно выше для аналогичного периода времени в предыдущие года.
Германия на фоне напряженной ситуации на газовом рынке приняла законопроект, который предусматривает, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90%. Аналогичные меры разработаны в рамках Евросоюза.
Пламя газа и символ Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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В миреЭкономикаРоберт ХабекГерманияСеверный поток
 
 
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