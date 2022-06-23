https://ria.ru/20220623/gaz-1797589877.html

В Германии сомневаются, что заполнят газохранилища до зимы

В Германии сомневаются, что заполнят газохранилища до зимы - РИА Новости, 23.06.2022

В Германии сомневаются, что заполнят газохранилища до зимы

Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что при текущем уровне прокачки газа по "Северному потоку — 1" заполнение хранилищ до 90% к декабрю едва ли... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:01

2022-06-23T15:01

2022-06-23T15:14

в мире

экономика

роберт хабек

германия

северный поток

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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что при текущем уровне прокачки газа по "Северному потоку — 1" заполнение хранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер.Ранее в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа."Поставки газа по "Северному потоку — 1" снижены до примерно 40% максимальной технической мощности. Если поставки российского газа через "Северный поток — 1" и далее сохранятся на этом низком уровне, достичь уровня заполнения газохранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер", - говорится в ежедневном докладе ведомства.При этом ведомство отмечает, что в настоящий момент заполнение газохранилищ по-прежнему возможно, по состоянию на четверг они заполнены на 58,65%, что значительно выше для аналогичного периода времени в предыдущие года.Германия на фоне напряженной ситуации на газовом рынке приняла законопроект, который предусматривает, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90%. Аналогичные меры разработаны в рамках Евросоюза.

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/gaz-1797590509.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, роберт хабек, германия, северный поток