https://ria.ru/20220623/gaz-1797589877.html
В Германии сомневаются, что заполнят газохранилища до зимы
В Германии сомневаются, что заполнят газохранилища до зимы - РИА Новости, 23.06.2022
В Германии сомневаются, что заполнят газохранилища до зимы
Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что при текущем уровне прокачки газа по "Северному потоку — 1" заполнение хранилищ до 90% к декабрю едва ли... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:01
2022-06-23T15:01
2022-06-23T15:14
в мире
экономика
роберт хабек
германия
северный поток
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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что при текущем уровне прокачки газа по "Северному потоку — 1" заполнение хранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер.Ранее в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа."Поставки газа по "Северному потоку — 1" снижены до примерно 40% максимальной технической мощности. Если поставки российского газа через "Северный поток — 1" и далее сохранятся на этом низком уровне, достичь уровня заполнения газохранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер", - говорится в ежедневном докладе ведомства.При этом ведомство отмечает, что в настоящий момент заполнение газохранилищ по-прежнему возможно, по состоянию на четверг они заполнены на 58,65%, что значительно выше для аналогичного периода времени в предыдущие года.Германия на фоне напряженной ситуации на газовом рынке приняла законопроект, который предусматривает, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90%. Аналогичные меры разработаны в рамках Евросоюза.
https://radiosputnik.ria.ru/20220623/gaz-1797590509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, экономика, роберт хабек, германия, северный поток
15:01 23.06.2022 (обновлено: 15:14 23.06.2022)
В Германии сомневаются, что заполнят газохранилища до зимы
Регулятор Германии сомневается, что газохранилища заполнят до зимы без дополнительных мер
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости.
Федеральное сетевое агентство Германии заявило
, что при текущем уровне прокачки газа по "Северному потоку — 1" заполнение хранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер.
Ранее в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек
объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
"Поставки газа по "Северному потоку — 1" снижены до примерно 40% максимальной технической мощности. Если поставки российского газа через "Северный поток — 1" и далее сохранятся на этом низком уровне, достичь уровня заполнения газохранилищ до 90% к декабрю едва ли возможно без дополнительных мер", - говорится в ежедневном докладе ведомства.
При этом ведомство отмечает, что в настоящий момент заполнение газохранилищ по-прежнему возможно, по состоянию на четверг они заполнены на 58,65%, что значительно выше для аналогичного периода времени в предыдущие года.
Германия на фоне напряженной ситуации на газовом рынке приняла законопроект, который предусматривает, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90%. Аналогичные меры разработаны в рамках Евросоюза.