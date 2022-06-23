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Немецкий регулятор призвал готовиться к значительному росту цен на газ - РИА Новости, 23.06.2022
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Немецкий регулятор призвал готовиться к значительному росту цен на газ
Немецкий регулятор призвал готовиться к значительному росту цен на газ - РИА Новости, 23.06.2022
Немецкий регулятор призвал готовиться к значительному росту цен на газ
Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, говорится в ежедневном докладе... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:52
2022-06-23T15:52
экономика
цены на нефть
германия
сжиженный природный газ
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БЕРЛИН, 23 июн — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, говорится в ежедневном докладе ведомства. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода этого вида топлива."Ситуация напряженная, и нельзя исключать ее ухудшение. При этом газоснабжение Германии в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения Германии обеспечена", — говорится в докладе.Недостающие объемы газа предприятия могут закупать у других поставщиков "по значительно более высоким ценам". "Оптовые цены в результате снижения поставок ощутимо выросли и стабилизировались на высоком уровне... Предприятия и частные потребители должны рассчитывать на значительно растущие цены на газ. Федеральное сетевое агентство решительно поддерживает призыв экономить как можно больше газа", — добавили в ведомстве.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220623/evropa-1797470992.html
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экономика, цены на нефть, германия, сжиженный природный газ
14:52 23.06.2022 (обновлено: 15:52 23.06.2022)
 
Немецкий регулятор призвал готовиться к значительному росту цен на газ

Немецкий регулятор призвал готовиться экономить газ из-за значительного роста цен

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 июн — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, говорится в ежедневном докладе ведомства.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода этого вида топлива.
"Ситуация напряженная, и нельзя исключать ее ухудшение. При этом газоснабжение Германии в настоящий момент стабильно. Безопасность снабжения Германии обеспечена", — говорится в докладе.
Недостающие объемы газа предприятия могут закупать у других поставщиков "по значительно более высоким ценам".
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"Оптовые цены в результате снижения поставок ощутимо выросли и стабилизировались на высоком уровне... Предприятия и частные потребители должны рассчитывать на значительно растущие цены на газ. Федеральное сетевое агентство решительно поддерживает призыв экономить как можно больше газа", — добавили в ведомстве.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности, на топливо и продовольствие.

В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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