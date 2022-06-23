14:19 23.06.2022 (обновлено: 14:56 23.06.2022)
Европарламент одобрил проект о минимальном уровне заполнения газохранилищ
Европарламент одобрил проект, требующий заполнения газовых хранилищ в ЕС на 80% к 1 ноября
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Европарламент (ЕП) одобрил законопроект, требующий заполнения газовых хранилищ в Евросоюзе минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, говорится в сообщении ЕП.
Регулирование было принято в четверг на пленарной сессии 490 голосами "за" при 47 голосах "против" и 55 воздержавшихся. Теперь требуется официальное одобрение Совета стран ЕС перед публикацией в официальном журнале и вступлением в силу, говорится в релизе.
"Новый регламент, уже согласованный с министрами ЕС, устанавливает обязательный минимальный уровень газа в хранилищах в размере 80% к 1 ноября 2022 года. Государства-члены и операторы должны стремиться к достижению 85%. В последующие годы цель будет составлять 90%, чтобы защитить европейцев от возможных потрясений в области снабжения", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно релизу, Еврокомиссия к августу представит руководство о том, как страны Евросоюза могут совместно закупать "голубое топливо".