https://ria.ru/20220623/gaz-1797576894.html

Европарламент одобрил проект о минимальном уровне заполнения газохранилищ

Европарламент одобрил проект о минимальном уровне заполнения газохранилищ - РИА Новости, 23.06.2022

Европарламент одобрил проект о минимальном уровне заполнения газохранилищ

Европарламент (ЕП) одобрил законопроект, требующий заполнения газовых хранилищ в Евросоюзе минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, говорится в сообщении ЕП. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:19

2022-06-23T14:19

2022-06-23T14:56

европарламент

в мире

евросоюз

природный газ

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Европарламент (ЕП) одобрил законопроект, требующий заполнения газовых хранилищ в Евросоюзе минимум на 80% к 1 ноября 2022 года, говорится в сообщении ЕП.Регулирование было принято в четверг на пленарной сессии 490 голосами "за" при 47 голосах "против" и 55 воздержавшихся. Теперь требуется официальное одобрение Совета стран ЕС перед публикацией в официальном журнале и вступлением в силу, говорится в релизе."Новый регламент, уже согласованный с министрами ЕС, устанавливает обязательный минимальный уровень газа в хранилищах в размере 80% к 1 ноября 2022 года. Государства-члены и операторы должны стремиться к достижению 85%. В последующие годы цель будет составлять 90%, чтобы защитить европейцев от возможных потрясений в области снабжения", - говорится в сообщении.Кроме того, согласно релизу, Еврокомиссия к августу представит руководство о том, как страны Евросоюза могут совместно закупать "голубое топливо".

https://ria.ru/20220623/gaz-1797573742.html

https://ria.ru/20220623/gaz-1797587956.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европарламент, в мире, евросоюз, природный газ