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СМИ: Катар добивается от Евросоюза долгосрочного газового контракта - РИА Новости, 23.06.2022
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СМИ: Катар добивается от Евросоюза долгосрочного газового контракта
СМИ: Катар добивается от Евросоюза долгосрочного газового контракта - РИА Новости, 23.06.2022
СМИ: Катар добивается от Евросоюза долгосрочного газового контракта
Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:03
2022-06-23T15:25
экономика
цены на нефть
катар
евросоюз
сжиженный природный газ
сша
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Ближневосточное государство использует недавнюю сделку между США и Германией по поставкам СПГ в качестве аргумента на переговорах, отмечают собеседники агентства. Кроме того, позицию Катара усиливает стремление Европы отказаться от российского топлива. Это может превратить страну в ключевого поставщика, чему поспособствуют многомиллиардные инвестиции в увеличение производства, в ближайшие пять лет.Bloomberg уточняет, что требования Катара в Европе считают слишком "жесткими", поскольку они предоставляют покупателям мало возможностей для перенаправления поставок, в отличие от сделок с Соединенными Штатами. Помимо этого, стороны с марта не могут договориться о сроках контракта, так как европейцы настаивают на более коротком периоде ради достижения целей по сокращению загрязнения окружающей среды.Немецкая энергокомпания Energie Baden-Wuerttemberg AG 21 июня подписала соглашение о покупке СПГ у американского экспортера Venture Global LNG. Планируется, что фирма из США будет поставлять EnBW 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа в год начиная с 2026-го. Соглашение о купле-продаже сроком на 20 лет стало первой обязывающей сделкой Германии с американским предприятием с тех пор, как правительство объявило о планах импортировать сверхохлажденное топливо.
https://ria.ru/20220523/afrika-1789288563.html
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экономика, цены на нефть, катар, евросоюз, сжиженный природный газ, сша, германия
14:03 23.06.2022 (обновлено: 15:25 23.06.2022)
 
СМИ: Катар добивается от Евросоюза долгосрочного газового контракта

Bloomberg: Катар потребует от Евросоюза контракт на поставку СПГ сроком на 20 лет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖемчужина Катара в Дохе
Жемчужина Катара в Дохе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Жемчужина Катара в Дохе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ближневосточное государство использует недавнюю сделку между США и Германией по поставкам СПГ в качестве аргумента на переговорах, отмечают собеседники агентства. Кроме того, позицию Катара усиливает стремление Европы отказаться от российского топлива. Это может превратить страну в ключевого поставщика, чему поспособствуют многомиллиардные инвестиции в увеличение производства, в ближайшие пять лет.
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Bloomberg уточняет, что требования Катара в Европе считают слишком "жесткими", поскольку они предоставляют покупателям мало возможностей для перенаправления поставок, в отличие от сделок с Соединенными Штатами. Помимо этого, стороны с марта не могут договориться о сроках контракта, так как европейцы настаивают на более коротком периоде ради достижения целей по сокращению загрязнения окружающей среды.
Немецкая энергокомпания Energie Baden-Wuerttemberg AG 21 июня подписала соглашение о покупке СПГ у американского экспортера Venture Global LNG. Планируется, что фирма из США будет поставлять EnBW 1,5 миллиона тонн сжиженного природного газа в год начиная с 2026-го. Соглашение о купле-продаже сроком на 20 лет стало первой обязывающей сделкой Германии с американским предприятием с тех пор, как правительство объявило о планах импортировать сверхохлажденное топливо.
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ЭкономикаЦены на нефтьКатарЕвросоюзсжиженный природный газСШАГермания
 
 
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