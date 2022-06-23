https://ria.ru/20220623/gaz-1797526770.html

Германия подготовит новые меры из-за сокращения поставок газа из России

Германия подготовит новые меры из-за сокращения поставок газа из России - РИА Новости, 23.06.2022

Германия подготовит новые меры из-за сокращения поставок газа из России

ФРГ предпримет дальнейшие действия, если через 10 дней подача газа по трубопроводу "Северный поток 1" из РФ не будет возобновлена в полном объеме, заявил в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:18

2022-06-23T12:18

2022-06-23T12:18

экономика

россия

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северный поток

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природный газ

роберт хабек

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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. ФРГ предпримет дальнейшие действия, если через 10 дней подача газа по трубопроводу "Северный поток 1" из РФ не будет возобновлена в полном объеме, заявил в четверг журналистам министр экономики Роберт Хабек.По его словам, техническое обслуживание Nord Stream 1 займет десять дней."Если после этого газ не потечёт, нам необходимо будет предпринять дальнейшие действия", - сказал он, не уточнив, о каких именно действиях идет речь.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.

https://ria.ru/20220623/gaz-1797512619.html

https://ria.ru/20220623/evropa-1797470992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, германия, северный поток, в мире, природный газ, роберт хабек