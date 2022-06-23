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Германия подготовит новые меры из-за сокращения поставок газа из России - РИА Новости, 23.06.2022
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Германия подготовит новые меры из-за сокращения поставок газа из России
Германия подготовит новые меры из-за сокращения поставок газа из России - РИА Новости, 23.06.2022
Германия подготовит новые меры из-за сокращения поставок газа из России
ФРГ предпримет дальнейшие действия, если через 10 дней подача газа по трубопроводу "Северный поток 1" из РФ не будет возобновлена в полном объеме, заявил в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:18
2022-06-23T12:18
экономика
россия
германия
северный поток
в мире
природный газ
роберт хабек
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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. ФРГ предпримет дальнейшие действия, если через 10 дней подача газа по трубопроводу "Северный поток 1" из РФ не будет возобновлена в полном объеме, заявил в четверг журналистам министр экономики Роберт Хабек.По его словам, техническое обслуживание Nord Stream 1 займет десять дней."Если после этого газ не потечёт, нам необходимо будет предпринять дальнейшие действия", - сказал он, не уточнив, о каких именно действиях идет речь.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.
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экономика, россия, германия, северный поток, в мире, природный газ, роберт хабек
12:18 23.06.2022
 
Германия подготовит новые меры из-за сокращения поставок газа из России

Власти Германии подготовят новые меры, если объем поставок газа из России не восстановится

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. ФРГ предпримет дальнейшие действия, если через 10 дней подача газа по трубопроводу "Северный поток 1" из РФ не будет возобновлена в полном объеме, заявил в четверг журналистам министр экономики Роберт Хабек.
По его словам, техническое обслуживание Nord Stream 1 займет десять дней.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
11:47
Германия объявила второй уровень плана по сокращению потребления газа
"Если после этого газ не потечёт, нам необходимо будет предпринять дальнейшие действия", - сказал он, не уточнив, о каких именно действиях идет речь.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.
Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.
Склад угля - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
09:21
Европа возвращается к углю и готовится к суровой зиме, сообщили СМИ
 
ЭкономикаРоссияГерманияСеверный потокВ миреПриродный газРоберт Хабек
 
 
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