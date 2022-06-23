https://ria.ru/20220623/gaz-1797512619.html
Германия объявила второй уровень плана по сокращению потребления газа
Германия объявила второй уровень плана по сокращению потребления газа - РИА Новости, 23.06.2022
Германия объявила второй уровень плана по сокращению потребления газа
В Германии запустили второй этап плана по сокращению потребления газа, заявил журналистам министр экономики ФРГ Роберт Хабек. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:47
2022-06-23T11:47
2022-06-23T14:43
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БЕРЛИН, 23 июн — РИА Новости. В Германии запустили второй этап плана по сокращению потребления газа, заявил журналистам министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Газ в Германии — дефицитный товар", — сказал глава немецкого ведомства.Переход на вторую ступень трехступенчатого плана произошел на фоне сокращения поставок "Газпрома", что российская госкорпорация связала с трудностями, возникшими с ремонтом оборудования из-за санкций. Кроме того, накануне газета Financial Times сообщила, что Берлин опасается полного прекращения снабжения на время летнего технического обслуживания трубопровода "Северный поток".По словам министра, власти планируют представить "аукционную модель экономии", которая позволит предприятиям отрасли снова закупать топливо. В то же время правительство рассчитывает предусмотреть систему вознаграждений за отказ от газа.Весной этого года Берлин начал реализацию плана чрезвычайной ситуации в газовой сфере, в нем предусмотрены три стадии. На первом этапе власти создают координационный штаб и следят за темпами заполнения газохранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, когда компании еще могут самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление и какой дополнительный объем закупать или выбирать из ПХГ. На последнем этапе вводится режим ЧС, что позволяет государству в лице Федерального сетевого агентства распределять ресурсы.
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цены на нефть, германия, в мире
11:47 23.06.2022 (обновлено: 14:43 23.06.2022)
Германия объявила второй уровень плана по сокращению потребления газа
Вице-канцлер Хабек: Германия вводит второй уровень режима предупреждения ЧС по газу
БЕРЛИН, 23 июн — РИА Новости.
В Германии запустили второй этап плана по сокращению потребления газа, заявил
журналистам министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
"Газ в Германии — дефицитный товар", — сказал глава немецкого ведомства.
Переход на вторую ступень трехступенчатого плана произошел на фоне сокращения поставок "Газпрома", что российская госкорпорация связала с трудностями, возникшими с ремонтом оборудования из-за санкций. Кроме того, накануне газета Financial Times сообщила, что Берлин опасается полного прекращения снабжения на время летнего технического обслуживания трубопровода "Северный поток".
По словам министра, власти планируют представить "аукционную модель экономии", которая позволит предприятиям отрасли снова закупать топливо. В то же время правительство рассчитывает предусмотреть систему вознаграждений за отказ от газа.
Весной этого года Берлин начал реализацию плана чрезвычайной ситуации в газовой сфере, в нем предусмотрены три стадии. На первом этапе власти создают координационный штаб и следят за темпами заполнения газохранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, когда компании еще могут самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление и какой дополнительный объем закупать или выбирать из ПХГ. На последнем этапе вводится режим ЧС, что позволяет государству в лице Федерального сетевого агентства распределять ресурсы.