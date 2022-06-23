https://ria.ru/20220623/gaz-1797460179.html

СМИ: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа

СМИ: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа - РИА Новости, 23.06.2022

СМИ: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа

Правительство Германии опасается, что Россия воспользуется ремонтными работами на "Северном потоке" и полностью прекратит поставки газа, пишет газета Financial... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:26

2022-06-23T08:26

2022-06-23T10:08

экономика

германия

россия

газпром

siemens

северный поток

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Правительство Германии опасается, что Россия воспользуется ремонтными работами на "Северном потоке" и полностью прекратит поставки газа, пишет газета Financial Times."Чиновники опасаются, что "Газпром"<...> может полностью прекратить поставки газа, пока "Северный поток" закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона", — говорится в сообщении издания.Пока немецкие газохранилища заполнены на 58%. Власти хотят, чтобы к 1 ноября запасы достигли 90%. Однако из-за проблем с "Северным потоком" импортеры вынуждены закупать недостающие объемы на спотовом рынке по более высоким ценам.Представитель Министерства экономики ФРГ заявила, что правительство поддерживает "тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате", подразумевая 11 июля — начало ремонтных работ.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что сокращение поставок газа в Европу связано с отсутствием турбин Siemens, которые не возвращают с ремонта. Их использовали для подачи топлива в "Северный поток".Песков заверил, что это не связано с действиями Москвы. По его словам, это последствия антироссийских санкций.

https://ria.ru/20220617/kanada-1796298545.html

https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, германия, россия, газпром, siemens, северный поток