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СМИ: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа - РИА Новости, 23.06.2022
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СМИ: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа
СМИ: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа - РИА Новости, 23.06.2022
СМИ: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа
Правительство Германии опасается, что Россия воспользуется ремонтными работами на "Северном потоке" и полностью прекратит поставки газа, пишет газета Financial... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T08:26
2022-06-23T10:08
экономика
германия
россия
газпром
siemens
северный поток
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Правительство Германии опасается, что Россия воспользуется ремонтными работами на "Северном потоке" и полностью прекратит поставки газа, пишет газета Financial Times."Чиновники опасаются, что "Газпром"&lt;...&gt; может полностью прекратить поставки газа, пока "Северный поток" закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона", — говорится в сообщении издания.Пока немецкие газохранилища заполнены на 58%. Власти хотят, чтобы к 1 ноября запасы достигли 90%. Однако из-за проблем с "Северным потоком" импортеры вынуждены закупать недостающие объемы на спотовом рынке по более высоким ценам.Представитель Министерства экономики ФРГ заявила, что правительство поддерживает "тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате", подразумевая 11 июля — начало ремонтных работ.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что сокращение поставок газа в Европу связано с отсутствием турбин Siemens, которые не возвращают с ремонта. Их использовали для подачи топлива в "Северный поток".Песков заверил, что это не связано с действиями Москвы. По его словам, это последствия антироссийских санкций.
https://ria.ru/20220617/kanada-1796298545.html
https://ria.ru/20220622/evropa-1797126135.html
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экономика, германия, россия, газпром, siemens, северный поток
08:26 23.06.2022 (обновлено: 10:08 23.06.2022)
 
СМИ: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа

FT: Германия опасается, что Россия при обслуживании "Северного потока" прекратит поставки

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Правительство Германии опасается, что Россия воспользуется ремонтными работами на "Северном потоке" и полностью прекратит поставки газа, пишет газета Financial Times.
"Чиновники опасаются, что "Газпром"<...> может полностью прекратить поставки газа, пока "Северный поток" закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона", — говорится в сообщении издания.
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Пока немецкие газохранилища заполнены на 58%. Власти хотят, чтобы к 1 ноября запасы достигли 90%. Однако из-за проблем с "Северным потоком" импортеры вынуждены закупать недостающие объемы на спотовом рынке по более высоким ценам.
Представитель Министерства экономики ФРГ заявила, что правительство поддерживает "тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате", подразумевая 11 июля — начало ремонтных работ.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что сокращение поставок газа в Европу связано с отсутствием турбин Siemens, которые не возвращают с ремонта. Их использовали для подачи топлива в "Северный поток".
Песков заверил, что это не связано с действиями Москвы. По его словам, это последствия антироссийских санкций.
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