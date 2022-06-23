https://ria.ru/20220623/gaz-1797448690.html
Крым продолжит добычу газа в Черном море, сообщил постпред
Крым продолжит добычу газа в Черном море, сообщил постпред - РИА Новости, 23.06.2022
Крым продолжит добычу газа в Черном море, сообщил постпред
Крым продолжит разработку газовых месторождений в Черном море, несмотря на атаку ВСУ на буровые платформы предприятия "Черноморнефтегаз", заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T03:19
2022-06-23T03:19
2022-06-23T03:21
специальная военная операция на украине
черное море
россия
черноморнефтегаз
георгий мурадов
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Крым продолжит разработку газовых месторождений в Черном море, несмотря на атаку ВСУ на буровые платформы предприятия "Черноморнефтегаз", заявил РИА Новости постоянный представитель республики при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.Украинская армия 20 июня нанесла удары по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении в Черном море. Всего на вышках находились 109 человек. В результате нападения трое из них получили ожоги и осколочные ранения, семеро пропали без вести. Проведена эвакуация персонала.По данным Минобороны, в результате атаки на одной из платформ начался сильный пожар и появилась угроза экологической катастрофы.
https://ria.ru/20220621/zmeinyy-1797090123.html
черное море
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черное море, россия, черноморнефтегаз, георгий мурадов, в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), симферополь, республика крым
03:19 23.06.2022 (обновлено: 03:21 23.06.2022)
Крым продолжит добычу газа в Черном море, сообщил постпред
Постпред Крыма Мурадов: полуостров продолжит добычу газа в Черном море после атаки ВСУ