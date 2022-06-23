https://ria.ru/20220623/funty-1797653900.html

Британия сделала исключения в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов

Британия сделала исключения в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов - РИА Новости, 23.06.2022

Британия сделала исключения в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов

Великобритания сделала исключение для некоторых лиц в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов стерлингов и банкнот ЕС, следует из заявления, опубликованного на РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:41

2022-06-23T17:41

2022-06-23T17:41

россия

великобритания

санкции

санкции в отношении россии

в мире

фунт стерлингов

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Великобритания сделала исключение для некоторых лиц в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов стерлингов и банкнот ЕС, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства в четверг.В документе был указан ряд исключений и уточнений к ранее введенному запрету: санкции "не применяются к … экспорту или доставке банкнот, если … экспорт или доставка необходимы для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или их ближайшими родственниками, путешествующими с ними". При этом имеющаяся сумма не должна превышать "10 тысяч фунтов или их эквивалента в любой официальной валюте Европейского союза".В качестве исключения в запрете также указывается использование средств на "официальные цели дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом".Помимо этого, санкции не распространяются на действия лица, "которое не знало и не имело разумных оснований подозревать, что банкноты в конечном итоге: будут экспортированы… или предоставлены лицу, связанному с Россией; или для использования в России".

https://ria.ru/20220623/britaniya-1797616138.html

https://ria.ru/20220623/gaz-1797599248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, великобритания, санкции, санкции в отношении россии, в мире, фунт стерлингов