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Британия сделала исключения в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов - РИА Новости, 23.06.2022
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Британия сделала исключения в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов
Британия сделала исключения в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов - РИА Новости, 23.06.2022
Британия сделала исключения в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов
Великобритания сделала исключение для некоторых лиц в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов стерлингов и банкнот ЕС, следует из заявления, опубликованного на РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:41
2022-06-23T17:41
россия
великобритания
санкции
санкции в отношении россии
в мире
фунт стерлингов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Великобритания сделала исключение для некоторых лиц в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов стерлингов и банкнот ЕС, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства в четверг.В документе был указан ряд исключений и уточнений к ранее введенному запрету: санкции "не применяются к … экспорту или доставке банкнот, если … экспорт или доставка необходимы для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или их ближайшими родственниками, путешествующими с ними". При этом имеющаяся сумма не должна превышать "10 тысяч фунтов или их эквивалента в любой официальной валюте Европейского союза".В качестве исключения в запрете также указывается использование средств на "официальные цели дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом".Помимо этого, санкции не распространяются на действия лица, "которое не знало и не имело разумных оснований подозревать, что банкноты в конечном итоге: будут экспортированы… или предоставлены лицу, связанному с Россией; или для использования в России".
https://ria.ru/20220623/britaniya-1797616138.html
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россия, великобритания, санкции, санкции в отношении россии, в мире, фунт стерлингов
17:41 23.06.2022
 
Британия сделала исключения в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов

Британия сделала исключение для некоторых лиц в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов

© Pexels / Alaur RahmanФунты стерлингов
Фунты стерлингов
© Pexels / Alaur Rahman
Фунты стерлингов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Великобритания сделала исключение для некоторых лиц в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов стерлингов и банкнот ЕС, следует из заявления, опубликованного на сайте правительства в четверг.
В документе был указан ряд исключений и уточнений к ранее введенному запрету: санкции "не применяются к … экспорту или доставке банкнот, если … экспорт или доставка необходимы для личного использования физическими лицами, путешествующими в Россию, или их ближайшими родственниками, путешествующими с ними". При этом имеющаяся сумма не должна превышать "10 тысяч фунтов или их эквивалента в любой официальной валюте Европейского союза".
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В качестве исключения в запрете также указывается использование средств на "официальные цели дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, пользующихся иммунитетом в соответствии с международным правом".
Помимо этого, санкции не распространяются на действия лица, "которое не знало и не имело разумных оснований подозревать, что банкноты в конечном итоге: будут экспортированы… или предоставлены лицу, связанному с Россией; или для использования в России".
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