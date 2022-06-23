https://ria.ru/20220623/franchetti-1797712725.html

Адвокат Франчетти прокомментировала ход дела против ее клиента

Адвокат Франчетти прокомментировала ход дела против ее клиента - РИА Новости, 23.06.2022

Адвокат Франчетти прокомментировала ход дела против ее клиента

Дело задержанного в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти было рассмотрено в четверг Верховным судом Чехии, который признал недопустимой его выдачу на РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T23:25

2022-06-23T23:25

2022-06-23T23:25

чехия

прага

россия

александр франчетти

александр бастрыкин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749850182_0:164:498:444_1920x0_80_0_0_1ba019a9a463e46f7209d2d4707cb6fd.jpg

ПРАГА, 23 июн - РИА Новости. Дело задержанного в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти было рассмотрено в четверг Верховным судом Чехии, который признал недопустимой его выдачу на Украину, теперь дело находится на стадии предварительного расследования в полиции республики, сообщила РИА Новости адвокат россиянина Ленка Шрамкова.По словам адвоката, далее будет продолжаться следствие в отношении Франчетти на территории Чехии.Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.МИД РФ в связи с задержанием Франчетти заявлял, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия. Ведомство отметило, что делает все для помощи россиянину. Сотрудники посольства РФ в Праге находятся в постоянном контакте с родными и адвокатами Франчетти. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.

https://ria.ru/20210918/tyurma-1750726909.html

чехия

прага

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чехия, прага, россия, александр франчетти, александр бастрыкин, украина