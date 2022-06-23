https://ria.ru/20220623/franchetti-1797712725.html
Адвокат Франчетти прокомментировала ход дела против ее клиента
Адвокат Франчетти прокомментировала ход дела против ее клиента - РИА Новости, 23.06.2022
Адвокат Франчетти прокомментировала ход дела против ее клиента
Дело задержанного в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти было рассмотрено в четверг Верховным судом Чехии, который признал недопустимой его выдачу на РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T23:25
2022-06-23T23:25
2022-06-23T23:25
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россия
александр франчетти
александр бастрыкин
украина
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ПРАГА, 23 июн - РИА Новости. Дело задержанного в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти было рассмотрено в четверг Верховным судом Чехии, который признал недопустимой его выдачу на Украину, теперь дело находится на стадии предварительного расследования в полиции республики, сообщила РИА Новости адвокат россиянина Ленка Шрамкова.По словам адвоката, далее будет продолжаться следствие в отношении Франчетти на территории Чехии.Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.МИД РФ в связи с задержанием Франчетти заявлял, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия. Ведомство отметило, что делает все для помощи россиянину. Сотрудники посольства РФ в Праге находятся в постоянном контакте с родными и адвокатами Франчетти. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
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чехия, прага, россия, александр франчетти, александр бастрыкин, украина
Адвокат Франчетти прокомментировала ход дела против ее клиента
Адвокат Шрамкова: дело Франчетти находится на предварительном расследовании в Чехии
ПРАГА, 23 июн - РИА Новости. Дело задержанного в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти было рассмотрено в четверг Верховным судом Чехии, который признал недопустимой его выдачу на Украину, теперь дело находится на стадии предварительного расследования в полиции республики, сообщила РИА Новости адвокат россиянина Ленка Шрамкова.
"Верховный суд Чехии
учел нынешнюю международную обстановку и принял решение о том, что мой клиент не будет выдан на Украину
. Думаю, что это вполне понятное и логичное решение. Но сообщить об отношении моего клиента к данному решению суда я не могу, поскольку не уполномочена им на это", - сказала Шрамкова.
По словам адвоката, далее будет продолжаться следствие в отношении Франчетти на территории Чехии.
"Обвинение в отношении моего клиента еще не готово. Дело находится на стадии предварительного расследования в полиции республики", - сказала Шрамкова.
Франчетти был задержан в аэропорту Праги
в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России. Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.
МИД РФ в связи с задержанием Франчетти заявлял, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия. Ведомство отметило, что делает все для помощи россиянину. Сотрудники посольства РФ в Праге находятся в постоянном контакте с родными и адвокатами Франчетти. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.