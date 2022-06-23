https://ria.ru/20220623/franchetti-1797666094.html

Верховный суд Чехии отказался выдавать россиянина Франчетти Украине

Верховный суд Чехии отказался выдавать россиянина Франчетти Украине - РИА Новости, 23.06.2022

Верховный суд Чехии отказался выдавать россиянина Франчетти Украине

Верховный суд в Праге посчитал выдачу россиянина Александра Франчетти на Украину недопустимой, сообщил журналистам пресс-секретарь горсуда Праги Адам Вениг. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:21

2022-06-23T18:21

2022-06-23T19:07

в мире

александр франчетти

украина

россия

чехия

прага

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749850182_0:164:498:444_1920x0_80_0_0_1ba019a9a463e46f7209d2d4707cb6fd.jpg

ПРАГА, 23 июн — РИА Новости. Верховный суд в Праге посчитал выдачу россиянина Александра Франчетти на Украину недопустимой, сообщил журналистам пресс-секретарь горсуда Праги Адам Вениг.Адвокат Франчетти пообещала представить свой комментарий позднее. Франчетти задержали в аэропорту Праги в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина. Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.МИД России в связи с инцидентом заявлял, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия. Ведомство отмечало, что делает все для помощи Франчетти. Сотрудники посольства России в Праге находятся в постоянном контакте с его родными и адвокатами. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.

https://ria.ru/20211222/zaderzhanie-1764864065.html

украина

россия

чехия

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр франчетти, украина, россия, чехия, прага, александр бастрыкин