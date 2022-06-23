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Верховный суд Чехии отказался выдавать россиянина Франчетти Украине - РИА Новости, 23.06.2022
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Верховный суд Чехии отказался выдавать россиянина Франчетти Украине
Верховный суд Чехии отказался выдавать россиянина Франчетти Украине - РИА Новости, 23.06.2022
Верховный суд Чехии отказался выдавать россиянина Франчетти Украине
Верховный суд в Праге посчитал выдачу россиянина Александра Франчетти на Украину недопустимой, сообщил журналистам пресс-секретарь горсуда Праги Адам Вениг. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:21
2022-06-23T19:07
в мире
александр франчетти
украина
россия
чехия
прага
александр бастрыкин
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ПРАГА, 23 июн — РИА Новости. Верховный суд в Праге посчитал выдачу россиянина Александра Франчетти на Украину недопустимой, сообщил журналистам пресс-секретарь горсуда Праги Адам Вениг.Адвокат Франчетти пообещала представить свой комментарий позднее. Франчетти задержали в аэропорту Праги в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина. Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.МИД России в связи с инцидентом заявлял, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия. Ведомство отмечало, что делает все для помощи Франчетти. Сотрудники посольства России в Праге находятся в постоянном контакте с его родными и адвокатами. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
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в мире, александр франчетти, украина, россия, чехия, прага, александр бастрыкин
18:21 23.06.2022 (обновлено: 19:07 23.06.2022)
 
Верховный суд Чехии отказался выдавать россиянина Франчетти Украине

Верховный суд Чехии отказался выдать россиянина Александра Франчетти Украине

© alexander dzalati/YouTubeАлександр Франчетти
Александр Франчетти
© alexander dzalati/YouTube
Александр Франчетти. Архивное фото
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ПРАГА, 23 июн — РИА Новости. Верховный суд в Праге посчитал выдачу россиянина Александра Франчетти на Украину недопустимой, сообщил журналистам пресс-секретарь горсуда Праги Адам Вениг.

"Дальнейшее рассмотрение дела Франчетти будут вести судебные органы Чехии", — добавил он.

Адвокат Франчетти пообещала представить свой комментарий позднее.
Франчетти задержали в аэропорту Праги в сентябре 2021 года на основании ордера, выданного Украиной. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина. Франчетти называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.
МИД России в связи с инцидентом заявлял, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия. Ведомство отмечало, что делает все для помощи Франчетти. Сотрудники посольства России в Праге находятся в постоянном контакте с его родными и адвокатами. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
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