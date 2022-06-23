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Власти Филиппин хотят запустить морской торговый путь во Владивосток - РИА Новости, 23.06.2022
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Власти Филиппин хотят запустить морской торговый путь во Владивосток
Власти Филиппин хотят запустить морской торговый путь во Владивосток - РИА Новости, 23.06.2022
Власти Филиппин хотят запустить морской торговый путь во Владивосток
Филиппины работают над запуском морского торгового пути с острова Минданао во Владивосток, рассказал в интервью РИА Новости посол Филиппин в России Игорь... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:57
2022-06-23T09:57
фердинанд маркос
филиппины
владивосток
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Филиппины работают над запуском морского торгового пути с острова Минданао во Владивосток, рассказал в интервью РИА Новости посол Филиппин в России Игорь Байлен.По его словам, из-за антироссийских санкций Запада "трудные времена настали и для экспортеров из Филиппин, которые столкнулись с логистическими проблемами из-за задержек контейнерных перевозок"."Но мы ожидаем, что эти трудности приведут к развитию альтернативных путей – например, морского пути в порты Владивостока. Мы остаемся дружественной страной, поэтому торговые отношения могут продолжаться. Да, есть сложности, но мы становимся более креативными в их преодолении", - пояснил посол.Он отметил, что запуск морского пути между островом Минданао на юге филиппинского архипелага и Владивостоком является одним из проектов, над которым будет работать новая администрация Филиппин после инаугурации президента Фердинанда Маркоса-младшего в конце июня.Он подчеркнул, что "Россия - также и азиатская страна, и очень важно, чтобы российский азиатский, восточный фланг развивался, и мы со своей стороны будем помогать". Дипломат подчеркнул, что после открытия морского пути количество торговых операций между странами вырастет.
https://ria.ru/20220623/turisty-1797473341.html
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фердинанд маркос, филиппины, владивосток, в мире
09:57 23.06.2022
 
Власти Филиппин хотят запустить морской торговый путь во Владивосток

Посол Филиппин Байлен: республика хочет запустить морской торговый путь во Владивосток

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивостокский морской торговый порт
Владивостокский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивостокский морской торговый порт. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Филиппины работают над запуском морского торгового пути с острова Минданао во Владивосток, рассказал в интервью РИА Новости посол Филиппин в России Игорь Байлен.
По его словам, из-за антироссийских санкций Запада "трудные времена настали и для экспортеров из Филиппин, которые столкнулись с логистическими проблемами из-за задержек контейнерных перевозок".
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"Но мы ожидаем, что эти трудности приведут к развитию альтернативных путей – например, морского пути в порты Владивостока. Мы остаемся дружественной страной, поэтому торговые отношения могут продолжаться. Да, есть сложности, но мы становимся более креативными в их преодолении", - пояснил посол.
Он отметил, что запуск морского пути между островом Минданао на юге филиппинского архипелага и Владивостоком является одним из проектов, над которым будет работать новая администрация Филиппин после инаугурации президента Фердинанда Маркоса-младшего в конце июня.
"Он недавно встречался с российским послом в Маниле Маратом Павловым. Не знаю, обсуждалась ли на их встрече перспектива создания нового морского пути из Минданао во Владивосток, но наша дипмиссия в Москве будет продолжать настаивать на реализации этого проекта. Я считаю, это необходимо как для экспортеров из Филиппин, так и для импорта из России", - сказал посол.
Он подчеркнул, что "Россия - также и азиатская страна, и очень важно, чтобы российский азиатский, восточный фланг развивался, и мы со своей стороны будем помогать". Дипломат подчеркнул, что после открытия морского пути количество торговых операций между странами вырастет.
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