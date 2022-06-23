https://ria.ru/20220623/filippiny-1797477174.html

Власти Филиппин хотят запустить морской торговый путь во Владивосток

Власти Филиппин хотят запустить морской торговый путь во Владивосток - РИА Новости, 23.06.2022

Власти Филиппин хотят запустить морской торговый путь во Владивосток

Филиппины работают над запуском морского торгового пути с острова Минданао во Владивосток, рассказал в интервью РИА Новости посол Филиппин в России Игорь... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:57

2022-06-23T09:57

2022-06-23T09:57

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Филиппины работают над запуском морского торгового пути с острова Минданао во Владивосток, рассказал в интервью РИА Новости посол Филиппин в России Игорь Байлен.По его словам, из-за антироссийских санкций Запада "трудные времена настали и для экспортеров из Филиппин, которые столкнулись с логистическими проблемами из-за задержек контейнерных перевозок"."Но мы ожидаем, что эти трудности приведут к развитию альтернативных путей – например, морского пути в порты Владивостока. Мы остаемся дружественной страной, поэтому торговые отношения могут продолжаться. Да, есть сложности, но мы становимся более креативными в их преодолении", - пояснил посол.Он отметил, что запуск морского пути между островом Минданао на юге филиппинского архипелага и Владивостоком является одним из проектов, над которым будет работать новая администрация Филиппин после инаугурации президента Фердинанда Маркоса-младшего в конце июня.Он подчеркнул, что "Россия - также и азиатская страна, и очень важно, чтобы российский азиатский, восточный фланг развивался, и мы со своей стороны будем помогать". Дипломат подчеркнул, что после открытия морского пути количество торговых операций между странами вырастет.

https://ria.ru/20220623/turisty-1797473341.html

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Дарья Буймова

фердинанд маркос, филиппины, владивосток, в мире