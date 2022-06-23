14:39 23.06.2022 (обновлено: 14:45 23.06.2022)
Ветеран СВР обвинил Хрущева в разоблачении Кима Филби в 1963 году
Ветеран СВР: Хрущев неосторожным высказыванием "спалил" Кима Филби в 1963 году
Советский разведчик Ким Филби. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Секреты разведки должны хранить даже государственные лидеры - так, Никита Хрущев в свое время в беседе с иностранцами проболтался о том, что знает СССР о планах Запада, и это привело к "расшифровыванию" легендарного агента советской разведки Кима Филби, рассказал ветеран Службы внешней разведки РФ.
Зарубежные политики иногда "выбалтывают то, что не нужно", и это приводит к провалам их разведчиков, сказал ветеран, представившийся Ростиславом Михайловичем, в четверг в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Мероприятие было посвящено презентации книги писателя Александра Бондаренко о легендарном разведчике-нелегале Герое России Алексее Козлове, вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей".
"Наши политики тоже были не слава богу. Вы знаете легендарную Кембриджскую пятерку. Ее руководитель Филби 30 лет работал так, как никто в мире не работал на нашу разведку. И вот однажды наш руководитель Хрущев в беседе с иностранными представителями вякнул, я другого слова не найду, сказал такую фразу: "Вот вы там против нас, я знаю, затеваете операцию", - сказал ветеран СВР.
"А об этой операции знали только пять или шесть человек, потому что Филби был представителем английской разведки при ЦРУ. И всё. И Филби пришлось спасать в нефтяном танкере, по пояс в воде, вытаскивать его из Ливана в Одессу", - добавил Ростислав Михайлович. Филби был тайно переправлен из Ливана в СССР в январе 1963 года.
Гарольд Адриан Рассел "Ким" Филби (1912-1988) был руководителем знаменитой Кембриджской пятерки - группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, в 30-50-е годы сотрудничавшей с советской разведкой. От участников "Кембриджской пятерки", занимавших высокие должности в госструктурах Великобритании, в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам. За годы работы на советскую разведку лично Филби передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе.
Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. С 1963 года жил в СССР. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.