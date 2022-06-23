https://ria.ru/20220623/filbi-1797582970.html

Ветеран СВР обвинил Хрущева в разоблачении Кима Филби в 1963 году

Ветеран СВР обвинил Хрущева в разоблачении Кима Филби в 1963 году - РИА Новости, 23.06.2022

Ветеран СВР обвинил Хрущева в разоблачении Кима Филби в 1963 году

Секреты разведки должны хранить даже государственные лидеры - так, Никита Хрущев в свое время в беседе с иностранцами проболтался о том, что знает СССР о планах РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:39

2022-06-23T14:39

2022-06-23T14:45

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

ссср

россия

великобритания

кембриджская пятерка

ким филби

никита хрущев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570766723_0:0:1591:896_1920x0_80_0_0_d1673aa02b33fc22472b60f6787e07be.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Секреты разведки должны хранить даже государственные лидеры - так, Никита Хрущев в свое время в беседе с иностранцами проболтался о том, что знает СССР о планах Запада, и это привело к "расшифровыванию" легендарного агента советской разведки Кима Филби, рассказал ветеран Службы внешней разведки РФ.Зарубежные политики иногда "выбалтывают то, что не нужно", и это приводит к провалам их разведчиков, сказал ветеран, представившийся Ростиславом Михайловичем, в четверг в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Мероприятие было посвящено презентации книги писателя Александра Бондаренко о легендарном разведчике-нелегале Герое России Алексее Козлове, вышедшей в серии "Жизнь замечательных людей"."Наши политики тоже были не слава богу. Вы знаете легендарную Кембриджскую пятерку. Ее руководитель Филби 30 лет работал так, как никто в мире не работал на нашу разведку. И вот однажды наш руководитель Хрущев в беседе с иностранными представителями вякнул, я другого слова не найду, сказал такую фразу: "Вот вы там против нас, я знаю, затеваете операцию", - сказал ветеран СВР."А об этой операции знали только пять или шесть человек, потому что Филби был представителем английской разведки при ЦРУ. И всё. И Филби пришлось спасать в нефтяном танкере, по пояс в воде, вытаскивать его из Ливана в Одессу", - добавил Ростислав Михайлович. Филби был тайно переправлен из Ливана в СССР в январе 1963 года.Гарольд Адриан Рассел "Ким" Филби (1912-1988) был руководителем знаменитой Кембриджской пятерки - группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, в 30-50-е годы сотрудничавшей с советской разведкой. От участников "Кембриджской пятерки", занимавших высокие должности в госструктурах Великобритании, в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам. За годы работы на советскую разведку лично Филби передал в Москву большое количество ценнейшей информации, в том числе об американской ядерной программе.Сам Филби считал главным своим достижением добытые материалы о планах действий германских войск в Курской битве в 1943 году. С 1963 года жил в СССР. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

https://ria.ru/20220531/pamyatnik-1791956187.html

https://ria.ru/20220508/razvedka-1787432580.html

https://ria.ru/20220210/pismo-1771982241.html

ссср

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, ссср, россия, великобритания, кембриджская пятерка, ким филби, никита хрущев