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"Роскосмос" и ЕКА обсуждают возврат оборудования для миссии ExoMars - РИА Новости, 23.06.2022
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"Роскосмос" и ЕКА обсуждают возврат оборудования для миссии ExoMars
"Роскосмос" и ЕКА обсуждают возврат оборудования для миссии ExoMars - РИА Новости, 23.06.2022
"Роскосмос" и ЕКА обсуждают возврат оборудования для миссии ExoMars
"Роскосмос" и Европейское космическое агентство обсуждают взаимный возврат оборудования, которое должны были задействовать в миссии ExoMars-2022, в то же время... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T19:48
2022-06-23T20:34
роскосмос
россия
экзомарс
европейское космическое агентство
в мире
космос
космос - риа наука
марс
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. "Роскосмос" и Европейское космическое агентство обсуждают взаимный возврат оборудования, которое должны были задействовать в миссии ExoMars-2022, в то же время ЕКА уведомили госкорпорацию, что окончательное решение примут в июле 2022 года, сообщили в четверг в пресс-службе российской госкорпорации."В настоящее время Госкорпорация "Роскосмос" и ЕКА продолжают обсуждение и анализ сложившейся ситуации и вариантов дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в Российскую Федерацию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."По представленной ЕКА информации, в июле 2022 г. планируется очередное заседание Совета стран-участниц ЕКА, по итогам которого европейской стороной будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта", - уточнили в "Роскосмосе".Уточняется, что окончательно решение о дальнейшей реализации проекта по исследованию Марса, в том числе с возможным международным участием, будет принято Госкорпорацией "Роскосмос" после получения от ЕКА официальной информации о результатах заседания стран-участниц ЕКА в июле.Ранее глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что необходимо обсудить с Россией возвращение оборудования, которое должно было быть задействовано для совместной миссии ExoMars.Правящий совет агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине. Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. Однако на прошлой неделе в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что госкорпорация и Европейское космическое агентство продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее говорил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть ее подготовка и затянется на несколько лет и ее придется реализовать без марсохода.Предназначавшуюся для старта ExoMars-2022 ракету "Протон-М" отправили на космодром Байконур, ее используют для другого пуска. ЕКА рассматривает в качестве партнера по марсианской миссии НАСА, а запуск возможен не ранее 2026 года.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз – сначала с 2018 на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, был отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную Планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://ria.ru/20220622/roskosmos-1797413797.html
https://ria.ru/20220623/ekspress-rv-1797449582.html
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роскосмос, россия, экзомарс, европейское космическое агентство, в мире, космос, космос - риа наука, марс, евросоюз
19:48 23.06.2022 (обновлено: 20:34 23.06.2022)
 
"Роскосмос" и ЕКА обсуждают возврат оборудования для миссии ExoMars

"Роскосмос" и ЕКА обсуждают взаимный возврат оборудования для миссии ExoMars-2022

© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. "Роскосмос" и Европейское космическое агентство обсуждают взаимный возврат оборудования, которое должны были задействовать в миссии ExoMars-2022, в то же время ЕКА уведомили госкорпорацию, что окончательное решение примут в июле 2022 года, сообщили в четверг в пресс-службе российской госкорпорации.
"В настоящее время Госкорпорация "Роскосмос" и ЕКА продолжают обсуждение и анализ сложившейся ситуации и вариантов дальнейших действий, одним из которых может быть возврат в Российскую Федерацию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврат в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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"По представленной ЕКА информации, в июле 2022 г. планируется очередное заседание Совета стран-участниц ЕКА, по итогам которого европейской стороной будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта", - уточнили в "Роскосмосе".
Уточняется, что окончательно решение о дальнейшей реализации проекта по исследованию Марса, в том числе с возможным международным участием, будет принято Госкорпорацией "Роскосмос" после получения от ЕКА официальной информации о результатах заседания стран-участниц ЕКА в июле.
Ранее глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что необходимо обсудить с Россией возвращение оборудования, которое должно было быть задействовано для совместной миссии ExoMars.
Правящий совет агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине. Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. Однако на прошлой неделе в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что госкорпорация и Европейское космическое агентство продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее говорил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть ее подготовка и затянется на несколько лет и ее придется реализовать без марсохода.
Предназначавшуюся для старта ExoMars-2022 ракету "Протон-М" отправили на космодром Байконур, ее используют для другого пуска. ЕКА рассматривает в качестве партнера по марсианской миссии НАСА, а запуск возможен не ранее 2026 года.
Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз – сначала с 2018 на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, был отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную Планету европейский марсоход Rosalind Franklin. Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
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