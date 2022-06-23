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В ЕКА хотят обсудить с Россией возвращение оборудования для ExoMars - РИА Новости, 23.06.2022
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Наука
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В ЕКА хотят обсудить с Россией возвращение оборудования для ExoMars
В ЕКА хотят обсудить с Россией возвращение оборудования для ExoMars - РИА Новости, 23.06.2022
В ЕКА хотят обсудить с Россией возвращение оборудования для ExoMars
Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что необходимо обсудить с Россией возвращение оборудования, которое должно было быть... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:05
2022-06-23T11:05
наука
европейское космическое агентство
космос - риа наука
россия
европа
италия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что необходимо обсудить с Россией возвращение оборудования, которое должно было быть задействовано для совместной миссии ExoMars.Правящий совет агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине. Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. Однако на прошлой неделе в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что госкорпорация и Европейское космическое агентство продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии."Большая часть оборудования ExoMars находится в Италии, среди него есть российские компоненты. У нас также есть другое оборудование в России. И нам нужно обсудить, что делать. Европе нужно вернуть свои компоненты, а россияне хотят вернуть свои", - приводит агентство Рейтер слова Ашбахера.
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европейское космическое агентство, космос - риа наука, россия, европа, италия
11:05 23.06.2022
 
В ЕКА хотят обсудить с Россией возвращение оборудования для ExoMars

Глава ЕКА Ашбахер хочет обсудить с Россией возвращение оборудования для ExoMars

© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Depositphotos / sdecoret
Марс во время восхода солнца. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что необходимо обсудить с Россией возвращение оборудования, которое должно было быть задействовано для совместной миссии ExoMars.
Правящий совет агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине. Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. Однако на прошлой неделе в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что госкорпорация и Европейское космическое агентство продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии.
"Большая часть оборудования ExoMars находится в Италии, среди него есть российские компоненты. У нас также есть другое оборудование в России. И нам нужно обсудить, что делать. Европе нужно вернуть свои компоненты, а россияне хотят вернуть свои", - приводит агентство Рейтер слова Ашбахера.
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