https://ria.ru/20220623/exomars-1797498133.html

В ЕКА хотят обсудить с Россией возвращение оборудования для ExoMars

В ЕКА хотят обсудить с Россией возвращение оборудования для ExoMars - РИА Новости, 23.06.2022

В ЕКА хотят обсудить с Россией возвращение оборудования для ExoMars

Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что необходимо обсудить с Россией возвращение оборудования, которое должно было быть... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:05

2022-06-23T11:05

2022-06-23T11:05

наука

европейское космическое агентство

космос - риа наука

россия

европа

италия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что необходимо обсудить с Россией возвращение оборудования, которое должно было быть задействовано для совместной миссии ExoMars.Правящий совет агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars из-за событий на Украине. Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. Однако на прошлой неделе в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что госкорпорация и Европейское космическое агентство продолжают обсуждение возможности реализации совместной миссии."Большая часть оборудования ExoMars находится в Италии, среди него есть российские компоненты. У нас также есть другое оборудование в России. И нам нужно обсудить, что делать. Европе нужно вернуть свои компоненты, а россияне хотят вернуть свои", - приводит агентство Рейтер слова Ашбахера.

https://ria.ru/20220405/raketa-1781819473.html

россия

европа

италия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

европейское космическое агентство, космос - риа наука, россия, европа, италия