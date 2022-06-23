Рейтинг@Mail.ru
Европарламент поддержал призыв дать Украине и Молдавии статус кандидатов - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/evrosoyuz-1797543830.html
Европарламент поддержал призыв дать Украине и Молдавии статус кандидатов
Европарламент поддержал призыв дать Украине и Молдавии статус кандидатов - РИА Новости, 23.06.2022
Европарламент поддержал призыв дать Украине и Молдавии статус кандидатов
Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:55
2022-06-23T13:28
в мире
европарламент
евросоюз
украина
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС.За резолюцию проголосовали 529 парламентариев, против высказались 45, 14 воздержались."Европарламент еще раз призвал саммит Евросоюза 23 и 24 июня предоставить статус кандидатов в ЕС Украине и Молдавии… А также продолжить работу по предоставлению такого статуса Грузии", - говорится в тексте утвержденной резолюции.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европарламент, евросоюз, украина, молдавия
12:55 23.06.2022 (обновлено: 13:28 23.06.2022)
 
Европарламент поддержал призыв дать Украине и Молдавии статус кандидатов

Европарламент поддержал резолюцию с призывом дать Украине и Молдавии статус кандидатов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС.
За резолюцию проголосовали 529 парламентариев, против высказались 45, 14 воздержались.
"Европарламент еще раз призвал саммит Евросоюза 23 и 24 июня предоставить статус кандидатов в ЕС Украине и Молдавии… А также продолжить работу по предоставлению такого статуса Грузии", - говорится в тексте утвержденной резолюции.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
08:00
Европа делает очередную попытку отодвинуть свои границы на восток
 
В миреЕвропарламентЕвросоюзУкраинаМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала