https://ria.ru/20220623/evrosoyuz-1797543830.html

Европарламент поддержал призыв дать Украине и Молдавии статус кандидатов

Европарламент поддержал призыв дать Украине и Молдавии статус кандидатов - РИА Новости, 23.06.2022

Европарламент поддержал призыв дать Украине и Молдавии статус кандидатов

Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:55

2022-06-23T12:55

2022-06-23T13:28

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС.За резолюцию проголосовали 529 парламентариев, против высказались 45, 14 воздержались."Европарламент еще раз призвал саммит Евросоюза 23 и 24 июня предоставить статус кандидатов в ЕС Украине и Молдавии… А также продолжить работу по предоставлению такого статуса Грузии", - говорится в тексте утвержденной резолюции.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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Кирилл Волков

в мире, европарламент, евросоюз, украина, молдавия