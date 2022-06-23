https://ria.ru/20220623/evrosoyuz-1797543830.html
Европарламент поддержал призыв дать Украине и Молдавии статус кандидатов
Европарламент поддержал призыв дать Украине и Молдавии статус кандидатов - РИА Новости, 23.06.2022
Европарламент поддержал призыв дать Украине и Молдавии статус кандидатов
Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:55
2022-06-23T12:55
2022-06-23T13:28
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали резолюцию с призывом предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС.За резолюцию проголосовали 529 парламентариев, против высказались 45, 14 воздержались."Европарламент еще раз призвал саммит Евросоюза 23 и 24 июня предоставить статус кандидатов в ЕС Украине и Молдавии… А также продолжить работу по предоставлению такого статуса Грузии", - говорится в тексте утвержденной резолюции.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европарламент, евросоюз, украина, молдавия
12:55 23.06.2022 (обновлено: 13:28 23.06.2022)
Европарламент поддержал призыв дать Украине и Молдавии статус кандидатов
Европарламент поддержал резолюцию с призывом дать Украине и Молдавии статус кандидатов