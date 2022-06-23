https://ria.ru/20220623/evropol-1797695118.html
Европол выявил сеть торговцев людьми, заманивающих украинских беженцев
Европол выявил сеть торговцев людьми, заманивающих украинских беженцев - РИА Новости, 23.06.2022
Европол выявил сеть торговцев людьми, заманивающих украинских беженцев
Европейское полицейское агентство Европол проверило 125 онлайн-платформ и выявило девять подозреваемых в торговле людьми, которые использовали интернет для... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T20:52
2022-06-23T20:52
2022-06-23T20:52
в мире
украина
европол
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европейское полицейское агентство Европол проверило 125 онлайн-платформ и выявило девять подозреваемых в торговле людьми, которые использовали интернет для заманивания беженцев из Украины, следует из релиза агентства.Европол организовал хакатон, в ходе которого 93 правоохранителя из 14 стран Евросоюза занимались мониторингом сайтов и социальных сетей на предмет преступной деятельности, направленной на вовлечение беженцев с Украины в трудовую или сексуальную эксплуатацию.Особое внимание уделялось постам в соцсетях с предложениями работы украинским беженцам, а также помощи им с транспортировкой или поиском жилья. Кроме того, были проверены сайты знакомств и рекрутинговые сайты, а также платформы, предлагающие секс-услуги."Правоохранители обнаружили значительное количество подозрительных предложений о работе, направленных украинским женщинам, некоторые из них описывались как "фотосессии". Следователи выявили попытки заманивания жертв предложениями "светлого будущего", которые обманом вовлекали их в сексуальную эксплуатацию", - говорится в заявлении на сайте.Сообщается, что правоохранители выявили девять вероятных жертв эксплуатации и начали 15 новых расследований.
https://ria.ru/20220605/bezhentsy-1793154412.html
https://ria.ru/20220601/bezhentsy-1792389337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европол
Европол выявил сеть торговцев людьми, заманивающих украинских беженцев
Европол обнаружил шесть сайтов торговцев людьми, заманивающих украинских беженцев
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Европейское полицейское агентство Европол проверило 125 онлайн-платформ и выявило девять подозреваемых в торговле людьми, которые использовали интернет для заманивания беженцев из Украины, следует из релиза
агентства.
Европол
организовал хакатон, в ходе которого 93 правоохранителя из 14 стран Евросоюза занимались мониторингом сайтов и социальных сетей на предмет преступной деятельности, направленной на вовлечение беженцев с Украины
в трудовую или сексуальную эксплуатацию.
Особое внимание уделялось постам в соцсетях с предложениями работы украинским беженцам, а также помощи им с транспортировкой или поиском жилья. Кроме того, были проверены сайты знакомств и рекрутинговые сайты, а также платформы, предлагающие секс-услуги.
"Правоохранители обнаружили значительное количество подозрительных предложений о работе, направленных украинским женщинам, некоторые из них описывались как "фотосессии". Следователи выявили попытки заманивания жертв предложениями "светлого будущего", которые обманом вовлекали их в сексуальную эксплуатацию", - говорится в заявлении на сайте.
Сообщается, что правоохранители выявили девять вероятных жертв эксплуатации и начали 15 новых расследований.