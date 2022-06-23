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Лидеры ЕС ограничены дряблыми электоральными задачами, заявил Медведев - РИА Новости, 23.06.2022
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Лидеры ЕС ограничены дряблыми электоральными задачами, заявил Медведев
Лидеры ЕС ограничены дряблыми электоральными задачами, заявил Медведев - РИА Новости, 23.06.2022
Лидеры ЕС ограничены дряблыми электоральными задачами, заявил Медведев
Европейские лидеры ограничены дряблыми электоральными задачами, а лидеры США новой волны не блещут свежими идеями и ментальной устойчивостью, заявил... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:09
2022-06-23T10:25
в мире
дмитрий медведев
марио драги
сильвио берлускони
олаф шольц
евросоюз
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европейские лидеры ограничены дряблыми электоральными задачами, а лидеры США новой волны не блещут свежими идеями и ментальной устойчивостью, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Они не думают о будущем. Они ограничены только своими дряблыми электоральными задачами. Американские лидеры новой волны тоже не блещут свежими идеями и ментальной устойчивостью. И так будет продолжаться дальше", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги – это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц – не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, далеко не лучшая эпоха государственного управления", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев отметил, что в ЕС "есть умеренные технократы, а есть оголтелые фанатики", и их почти поровну."Я уж не говорю о различных политических маргиналах. О патентованных русофобах, выплёвывающих потоки антироссийской мерзости, типа разных качиньских и моравецких, о безвестных ничтожных отставниках, которые пытаются предлагать свои жалкие рецепты мироустройства, типа хойсгенов и вершбоу. Имя им – легион", - добавил он.
https://ria.ru/20220623/evropa-1797479169.html
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в мире, дмитрий медведев, марио драги, сильвио берлускони, олаф шольц, евросоюз
10:09 23.06.2022 (обновлено: 10:25 23.06.2022)
 
Лидеры ЕС ограничены дряблыми электоральными задачами, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: европейские лидеры ограничены дряблыми электоральными задачами

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европейские лидеры ограничены дряблыми электоральными задачами, а лидеры США новой волны не блещут свежими идеями и ментальной устойчивостью, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Они не думают о будущем. Они ограничены только своими дряблыми электоральными задачами. Американские лидеры новой волны тоже не блещут свежими идеями и ментальной устойчивостью. И так будет продолжаться дальше", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
10:07
Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов
"Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги – это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц – не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, далеко не лучшая эпоха государственного управления", - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев отметил, что в ЕС "есть умеренные технократы, а есть оголтелые фанатики", и их почти поровну.
"Большие страны, конечно, солируют. В целом Германия, Франция и Италия на общем фоне пока смотрятся неплохо. Но и к ним подорвано уважение. Мог бы посол Украины назвать канцлера (Гельмута – ред.) Коля "обиженной ливерной колбасой"? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом (Франции Жаком – ред.) Шираком в зелёной футболке? Конечно, нет. Абсурд", - считает Медведев.
"Я уж не говорю о различных политических маргиналах. О патентованных русофобах, выплёвывающих потоки антироссийской мерзости, типа разных качиньских и моравецких, о безвестных ничтожных отставниках, которые пытаются предлагать свои жалкие рецепты мироустройства, типа хойсгенов и вершбоу. Имя им – легион", - добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 12:10
Медведев напомнил о методах Хрущева в общении с США
 
В миреДмитрий МедведевМарио ДрагиСильвио БерлускониОлаф ШольцЕвросоюз
 
 
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