https://ria.ru/20220623/evropa-1797479554.html

Лидеры ЕС ограничены дряблыми электоральными задачами, заявил Медведев

Лидеры ЕС ограничены дряблыми электоральными задачами, заявил Медведев - РИА Новости, 23.06.2022

Лидеры ЕС ограничены дряблыми электоральными задачами, заявил Медведев

Европейские лидеры ограничены дряблыми электоральными задачами, а лидеры США новой волны не блещут свежими идеями и ментальной устойчивостью, заявил... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:09

2022-06-23T10:09

2022-06-23T10:25

в мире

дмитрий медведев

марио драги

сильвио берлускони

олаф шольц

евросоюз

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Европейские лидеры ограничены дряблыми электоральными задачами, а лидеры США новой волны не блещут свежими идеями и ментальной устойчивостью, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Они не думают о будущем. Они ограничены только своими дряблыми электоральными задачами. Американские лидеры новой волны тоже не блещут свежими идеями и ментальной устойчивостью. И так будет продолжаться дальше", - написал Медведев в своем Telegram-канале."Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги – это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц – не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, далеко не лучшая эпоха государственного управления", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев отметил, что в ЕС "есть умеренные технократы, а есть оголтелые фанатики", и их почти поровну."Я уж не говорю о различных политических маргиналах. О патентованных русофобах, выплёвывающих потоки антироссийской мерзости, типа разных качиньских и моравецких, о безвестных ничтожных отставниках, которые пытаются предлагать свои жалкие рецепты мироустройства, типа хойсгенов и вершбоу. Имя им – легион", - добавил он.

https://ria.ru/20220623/evropa-1797479169.html

https://ria.ru/20220620/politika-1796705979.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дмитрий медведев, марио драги, сильвио берлускони, олаф шольц, евросоюз