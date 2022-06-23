https://ria.ru/20220623/evropa-1797479169.html
Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов
Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов - РИА Новости, 23.06.2022
Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов
Проблема вырождения европейской политики связана с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:07
2022-06-23T10:07
2022-06-23T10:17
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проблема вырождения европейской политики связана с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Проблема вырождения европейской политики связана прежде всего с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов. Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук?" - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220623/amerika-1797362935.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, в мире, евросоюз, сша, россия, совет безопасности рф
10:07 23.06.2022 (обновлено: 10:17 23.06.2022)
Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов
Медведев: европейская политика стала бледным бэк-вокалом американских солистов