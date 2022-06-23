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Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов - РИА Новости, 23.06.2022
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Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов
Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов - РИА Новости, 23.06.2022
Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов
Проблема вырождения европейской политики связана с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T10:07
2022-06-23T10:17
дмитрий медведев
в мире
евросоюз
сша
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проблема вырождения европейской политики связана с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Проблема вырождения европейской политики связана прежде всего с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов. Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук?" - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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дмитрий медведев, в мире, евросоюз, сша, россия, совет безопасности рф
10:07 23.06.2022 (обновлено: 10:17 23.06.2022)
 
Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов

Медведев: европейская политика стала бледным бэк-вокалом американских солистов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проблема вырождения европейской политики связана с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Проблема вырождения европейской политики связана прежде всего с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов. Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук?" - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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Дмитрий МедведевВ миреЕвросоюзСШАРоссияСовет Безопасности РФ
 
 
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