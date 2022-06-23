https://ria.ru/20220623/evropa-1797479169.html

Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов

Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов - РИА Новости, 23.06.2022

Медведев назвал политику ЕС бледным бэк-вокалом американских солистов

Проблема вырождения европейской политики связана с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T10:07

2022-06-23T10:07

2022-06-23T10:17

дмитрий медведев

в мире

евросоюз

сша

россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Проблема вырождения европейской политики связана с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."Проблема вырождения европейской политики связана прежде всего с тем, что она стала бледным бэк-вокалом американских солистов. Шарль де Голль мог возразить любому американскому президенту. А сейчас кто из европейцев сделает это без трясущихся рук?" - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220623/amerika-1797362935.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, в мире, евросоюз, сша, россия, совет безопасности рф